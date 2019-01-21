Тесто для пиццы: популярные рецепты основы для пиццы

Основными составляющими пиццы является тесто, соус и сыр.

Пицца является итальянским национальным блюдом, которое стало одним из самых популярных в мире.

В нынешнее время заказать пиццу на дом не является проблемой. И хоть доставка пиццы – дело быстрое и не хлопотное, приготовить это блюдо самому не составит труда. Более того – научившись делать пиццу, вы сможете свободно экспериментировать с добавками, и, возможно, придумаете со временем свой уникальный рецепт вкуснейшей авторской пиццы.

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Основными составляющими пиццы является тесто, соус и сыр. Начинка для пиццы – дело вкуса каждого. Кстати, помните, что в классическую итальянскую пиццу не кладут курицу или ананас. Какую бы начинку вы не выбрали, стоит уделить особое внимание соусу и сыру. Как правило, в пицце используют сыр Моцарелла, который можно назвать главным ингредиентом начинки пиццы, а также томатный соус. Его следует готовить из свежих томатов.

А вот правильно приготовленное тесто для пиццы - залог успеха всего итальянского блюда. Существует несколько классических рецептов теста для пиццы. Тесто для пиццы в основном бывает дрожжевое и бездрожжевое.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Пресное тесто - это хорошая основа для пиццы, а его приготовление не займет много времени. Для такого теста потребуется: 2 стакана пшеничной муки; один стакан сметаны; две столовых ложки сливочного масла; 2 яйца; 1 столовая ложка сахара и пол чайной ложки соли.

Вам нужно просеять муку, в горке сделать углубление. Вбить яйца, сметану, растопленное сливочное масло, соль и сахар. Замесить тесто до однородного состояния и скатать его в шар. Накрыть полотенцем и оставить на полчаса, затем раскатать основу для пиццы. Теперь можно заняться начинкой.

Дрожжевое тесто для пиццы

Приготовление дрожжевого теста может отнять немного больше времени. Для его приготовления потребуется мука, вода, соль по вкусу, 10 грамм дрожжей, также можно добавить столовую ложку оливкового масла.

На один объем воды берем три объема муки, замешиваем эти составляющие и оставляем в теплом месте, чтобы тесто «поднялось». Когда тесто подойдет (по времени – где-то до часу) – раскатать основу для пиццы, добавить соус, сыр и другие ингредиенты, и поставить в разогретую духовку приблизительно на 5-7 минут.

Базовый рецепт теста для пиццы

Этот рецепт считается стандартом для пиццы и используется хозяйками со всего мира чаще всего. Ингредиенты: дрожжи сухие – 1 ч. л.; вода теплая – 1/3 стакана; молоко – 1/4 стакана; мука – 1 стакан; соль – 1/4 ч.л.; масло оливковое – 1-2 ст. л.

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Для приготовления теста необходимо нагреть воду и молоко до 30 С. Перелить в большую миску, добавить соль и сухие дрожжи, затем всыпать предварительно просеянную муку и перемешать. Добавить оливковое масло и замесить эластичное тесто. Накрыть его и поставить в тепло на 40-60 минут. Обмять тесто и переложить его на присыпанную мукой рабочую поверхность. Круглую форму для выпечки диаметром примерно 30 см слегка смазать растительным маслом, а после ещё раз вымесить тесто. Затем раскатать тесто в как можно более тонкую лепешку, диаметром немного больше, чем форма для выпечки. Быстро переложить лепешку на форму, прижать к поверхности формы. Подогнать будущую пиццу по размеру, сделать небольшие бортики, загнув излишки теста с краев вовнутрь. Наколоть тесто вилкой, чтобы оно не вздувалось при выпечке. Смазать соусом и выложить сверху начинку. Отправить пиццу в заранее разогретую до 200 градусов духовку и выпекать 15-20 минут.

Кстати, тесто для пиццы может быть тонким и толстым. Итальянцы убеждены, что тесто должно быть только тонким. А толстый вариант теста появился тогда, когда пицца "эмигрировала" в Америку.