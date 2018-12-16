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Новый год-2019: 7 рецептов салатов на праздничный стол

15:12, 16 декабря 2018
Общество
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Рецепты новогодних салатов / фото wom.net.ua

Меню новогоднего стола является чуть ли не главным вопросом для каждой хозяйки накануне праздников. Однако есть блюда, которые из года в год традиционно появляются на праздничных столах страны.

УНИАН собрал лучшие рецепты новогодних салатов.

Рецепт салата Оливье

Салат Оливье / фото hochu.ua

Новогодний стол невозможно представить без «Оливье». Уже несколько десятков лет этот салат является неотъемлемой частью праздничного меню. Для его приготовления понадобятся:

• 6 средних картофелин

• 2 крупные моркови

• 6 яиц

• 400-600 г вареной колбасы

• 1 банка консервированного горошка

• 4 соленых огурца

• майонез

• соль.

1. Морковь и картошку отварить «в мундирах». Сварить яйца.

2. Овощи почистить и нарезать кубиками. Таким же способом нарезать яйца, колбасу и огурцы.

3. Добавить горошек.

4. Добавить в салат соль и заправить майонезом.

5. Перемешать.

Рецепт салата Оливье - видео приготовления

Видео "Готовим дома"

Для тех, кто следит за своей фигурой есть диетический вариант «Оливье».

Рецепт Оливье №2

Ингредиенты:

• 6 картофелин

• 2 крупных моркови

• 6 яиц

• 2 куриных филе

• 4 свежих огурца

• сметана или йогурт

• французская горчица

• соль.

1. Отварить морковь картофель, яйца.

2. Сварить куриное филе, добавив немного соли и, по желанию, лавровый лист.

3. Почистить овощи и яйца и нарезать их кубиками. Мелко нарезать курицу.

4. Добавить горошек.

5. Смешать сметану или йогурт с горчицей в пропорциях ¼.

6. Добавить в салат соль, соус и перемешать.

Рецепт селедки под шубой

Селедка под шубой / фото Pojrem.ru

Ещё одним традиционным салатом, который нередко встречается на праздничных столах украинцев, является селедка под «шубой». Для его приготовления понадобятся:

• 200 г филе сельди

• 2 средних свеклы

• 2-3 средних картофеля

• 1 крупная морковь

• 1 луковица

• 2 яйца

• майонез.

Рецепт селедки под шубой - видео приготовления

Видео "Семейная кухня"

1. Отварить свеклу, морковь и картофель «в мундирах». Сварить яйца.

2. Нарезать небольшими кубиками сельдь и выложить на плоское блюдо.

3. Мелко нарезать лук, выложить поверх сельди и смазать майонезом.

4. Почистить и потереть на крупной терке картофель. Выложить поверх лука, слегка посолить и смазать майонезом.

5. Почистить и потереть на крупной терке морковь. Выложить на блюдо и смазать майонезом.

6. Затем потереть очищенные яйца, выложить сверху и смазать майонезом.

7. Почистить и натереть на крупной терке свеклу. Выложить поверх, слегка посолить и смазать майонезом.

8. Поставить в холодильник на пару часов для пропитки.

Салат Мимоза: рецепт

Салат Мимоза / фото gastronom.ru

Ещё одним традиционным «рыбным» слоеным салатом является «Мимоза». Рецепт «Мимозы» очень похож на селедку под «шубой», однако для его приготовления понадобятся:

• 3 средних картофеля

• 4 яйца

• 1 крупная морковь

• 1 крупная луковица

• 200 г консервированной в масле рыбы (например, сайра)

• майонез

• соль.

Рецепт салата Мимоза - видео приготовления

Видео "Готовим с Ириной Хлебниковой"

1. Отварить картофель, морковь и яйца.

2. Затем почистить овощи и потереть на крупной терке.

3. Яйца почистить и отделить желтки от белков. И то, и то потереть на мелкой терке.

4. С консервированной рыбы слить масло и размять вилкой и выложить на блюдо равномерным слоем.

5. Мелко нарезать лук, выложить поверх рыбы и смазать майонезом.

6. Затем равномерным слоем выложить тертую морковь, слегка посолить и смазать майонезом.

7. Проделать тоже самое с картофелем.

8. Выложить сверху тертый белок и смазать майонезом.

9. Присыпать сверху тертыми желтками, смазывать не нужно.

Рецепт салата Цезарь

Салат «Цезарь» стал очень популярным в наших краях на протяжении последних 10 лет. Всё чаще он также становится частью новогоднего стола.

Салат Цезарь / фото Vkuso.ru

Ингредиенты:

• 400 г куриного филе

• 1 кочан салата Айсберг

• 200 г помидоров черри

• 100 г сыра пармезан

• Половинка белого хлеба

• 2 зубчика чеснока

• 3 столовых ложки оливкового масла

• соль

Для соуса:

• 2 яйца

• 2 чайных ложки горчицы

• 3 столовых ложки лимонного сока

• 3 столовых ложки оливкового масла

• пармезан

•соль.

Рецепт Цезаря - видео приготовления

Видео "Шеф-повар Василий Емельяненко"

1. Белый хлеб нарезать кубиками и выложить на противень.

2. Оливковое масло вылить в небольшую миску и выдавить в него чеснок. Подогреть немного смесь в микроволновке.

3. Хлеб смазать маслом с чесноком и отправить в разогретую до 180 духовку на 10-15 минут.

4. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить, и обжарить на небольшом количестве масла.

5. Помыть салат и порвать его руками на довольно крупные куски.

6. Для соуса необходимо яйца комнатной температуры опустить в кипящую воду на одну минуту.

7. Вылить яйца в миску, добавить в них лимонный сок, горчицу, оливковое масло, немного тертого пармезана и взбить всё блендером.

8. Выложить на блюдо листья салата, поверх выложить курицу, порезанные пополам или на четверти помидоры черри, нарезанный тонкими ломтиками пармезан и гренки. Сверху полить соусом.

Рецепт салата с языком

Салат с языком и огурцом / фото bulochka.ru

Любители мясных салатов смогут по достоинству оценить салат с говяжьим языком и авокадо. Для его приготовления понадобятся:

целый говяжий язык

• 1 авокадо

• 2 яйца

• 200 г шампиньонов

• 1 свежий огурец

• 1 луковица

• 1 банка консервированного горошка

• майонез

• растительное масло для обжарки.

1. Отварить в подсоленной воде говяжий язык.

2. Сварить яйца и остудить.

3. Лук порезать полукольцами, обжарить на растительном масле пару минут. Затем добавить грибы и жарить до готовности. Посолить и поперчить.

4. Яйца и авокадо нарезать кубиками, язык и огурец – соломкой.  Добавить горошек.

5. Все ингредиенты перемешать и заправить майонезом.

Рецепт салата с языком и огурцом – видео приготовления

Видео Калнина Наталья

Рецепт салата с ананасами

Салат с курицей и ананасами / фото patee.ru

Любителям экзотических фруктов придётся по душе сытный белковый салат с курицей и ананасами. Для него понадобятся:

• 2 куриных филе

• 400 г шампиньонов

• банка консервированной кукурузы

• 200 г консервированных ананасов

• 4 яйца

• 1 луковица

• соль

• растительное масло для жарки

• майонез.

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде. Сварить яйца.

2. Шампиньоны нарезать небольшими ломтиками и обжарить с луком на растительном масле. Посолить и поперчить.

3. Филе и яйца нарезать небольшими кубиками. Если ананасы кольцами, то тоже нарезать на небольшие кусочки.

4. Добавить кукурузу, перемешать все ингредиенты и заправить майонезом.

Рецепт салата с курицей и ананасами – видео приготовления

Видео Рецепты на любой вкус Светлана Власюк
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Теги: #Новый год#салат Оливье