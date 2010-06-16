Эксперт считает, что Яценюк прокололся с мультфильмом

Создается впечатление, что лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК стремится превратиться в «мультяшного» оппозиционера.

Такое мнение высказал политтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, комментируя информацию пресс-службы «Фронта перемен» о том, что А.ЯЦЕНЮК озвучил короткометражный мультфильм студии Pixar-Disney «День и Ночь».

«В то время, когда в Украине достаточно сложная политическая и социально-экономическая ситуация, увеличивается давление на свободу слова и предпринимателей, власть пытается ограничить право граждан на мирные протесты, А.ЯЦЕНЮК, который задекларировал свою оппозиционность, осваивает новую нишу шоу-бизнеса, озвучивая анимационные фильмы. В результате таких действий «Фронт перемен» рискует, как и его лидер, превратиться в «мультяшную» оппозицию», - отметил эксперт.

«Действительно, в США и Евросоюзе есть примеры, когда известные политики снимались в рекламе или фильмах, но это, как правило, люди, которые ушли из активной политической деятельности или с занимаемых должностей. В то же время А.ЯЦЕНЮК публично не заявлял о своем уходе из большой политики. Если команда экс-спикера и в дальнейшем будет высвечивать такие поступки своего лидера, как достижения главного «фронтовика» страны, то А.ЯЦЕНЮКУ не останется ничего другого как, покинув политику, продолжить карьеру актера, озвучив, например, украинский дубляж мультфильма «Принц Персии» или же Сильвестра СТАЛЛОНЕ в роли Рэмбо-5», - подчеркнул Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

По словам эксперта, расчет пиарщиков А.ЯЦЕНЮКА заключался в том, чтобы сделать его образ более близким к рядовым гражданам, однако в Украине общая ситуация с гражданскими свободами больше напоминает триллер, чем мультфильм.

Справка УНИАН. 14 июня пресс-служба “Фронта перемен” распространила сообщение, что А.ЯЦЕНЮК “озвучил мультфильм студии Pixar-Disney. Обычно, такие короткометражки являются своеобразным поучительным бонусом перед полнометражным мультфильмом Pixar-Disney. В этот раз история об отношениях двух мультяшных персонажей Ночи и Дня будет предшествовать третьей части известного мультипликационного фильма “История игрушек 3”.

По информации пресс-службы, “короткометражка рассказывает о конфликтах и недоразумениях между двумя персонажами, изображенных в виде человечков-капелек. Один из них был Ночью, другой – Днем. Они не доверяли друг другу, спорили, пока не поняли, что не могут существовать друг без друга. Потому что каждый из них является разным взглядом на один и тот же мир. Именно в этот момент из радиодинамика раздается голос А.ЯЦЕНЮКА, который окончательно убеждает героев выйти из плена предубеждений, не бояться нового и неизвестного, ведь самые яркие вещи во Вселенной – это те, которые самые загадочные”.

По информации пресс-службы “Фронта перемен”, “короткометражка «День и Ночь» особенная. В разных странах этот мультик озвучивают известные политики. Например, в Чехии - Вацлав ГАВЕЛ, в Хорватии – Иво ИОСИПОВИЧ. Оригинальную версию «Истории игрушек-3» озвучивали Том ХЕНКС, Майкл КИТОН, Вупи ГОЛДБЕРГ. Премьера мультфильма в Украине запланирована на 24 июня”.