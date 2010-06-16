Охранник Януковича, который уложил журналиста на землю, уже поплатился

Представитель правоохранительных органов, который вчера, 15 июня, был участником конфликта с журналистом телеканала СТБ Сергеем Андрушко, отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования. Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины.

Напомним, что вчера Управление государственной охраны извинилось перед журналистом "за неоправданное применение силы стражами порядка".

Также УГО обещало провести "детальное внутреннее расследование с целью установления правомерности этих действий и привлечения к ответственности виновных", принять "все возможные меры для недопущения их в дальнейшем". И выразило надежду “на понимание журналистами специфики охранных мер при участии первых лиц государства. Деятельность УГО всегда направлена на содействие журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности при освещении мероприятий при участии первых лиц государства. УГО с уважением относится к работе представителей СМИ, считает свободу слова неотъемлемым принципом украинской демократии", - говорилось в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 июня, охрана Виктора ЯНУКОВИЧА препятствовала тележурналисту СТБ С.Андрушко вести репортаж с выставки “АГРО-2010”, в которой принимал участие Президент Украины.

Как рассказал сам С.Андрушко, сотрудники Управления государственной охраны свалили журналиста на пол, когда он пытался пройти за Президентом Украины, который осматривал экспозицию выставки «АГРО-2010» после проведенного им короткого брифинга.

По словам журналиста, после брифинга он пытался пройти за сопровождающими главу государства, однако был остановлен сотрудником УДО. Журналист попросил охранника представиться, однако тот этого не сделал. После чего журналист достал свой мобильный телефон, включил видеосьемку и попросил сотрудника госохраны объяснить, в связи с чем его не пропускают.

После этого сотрудники УДО свалили его на пол, рассказал С.Андрушко.