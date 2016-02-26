Конфликт между Порошенко и Саакашвили будет только нарастать - политолог

Об этом в комментарии заявил политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Президент хочет загнать Саакашвили в русло войны с премьер-министром Арсением Яценюком. Между тем, губернатору Одесской области эта роль уже не нравится, он хочет быть общенациональным лидером, что естественно, угрожает статусу и рейтингу самого Порошенко", - сказал Небоженко.

В этом ключе, по его словам, возможна активизация расследования уголовных дел против соратников Саакашвили и критика со стороны преданных представителей команды Порошенко. Политолог не исключил, что катализатором резкой негативной реакции президента на деятельность Саакашвили стали недавние скандальные заявления последнего об амбициях "выше премьерских" и заявления о необходимости отказаться от сотрудничества с МВФ.

"Я думаю, Порошенко не понравились планы грузинского гостя в Украине, где ему самому уже предлагают очень мало места на будущее. И это очень проблемно", - сказал Небоженко.

Политолог не исключил, что в ближайшее время президент попробует взять под контроль обратно своего политического союзника и направить его бурную энергию на правительство Яценюка. "Он не сумел организовать "телефонную Раду" и отставку Кабмина, теперь ему нужно объяснить Саакашвили, что его главная миссия - это борьба против премьер-министра. Но главная проблема в том, что Саакашвили уже не хочет быть игрушкой в руках Порошенко и этот конфликт будет нарастать", - резюмировал Виктор Небоженко.