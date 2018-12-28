События года-2018: версия читателей УНИАН

Начнем мы с самого свежего и, пожалуй, наиболее важного для нашей страны события уходящего года – создания объединения православных церквей. Событие, о котором говорили едва ли не со дня обретения Независимости, все-таки стало возможным 15 декабря во время проведения Объединительного собора в Софии Киевской.

Наиболее активно об автокефалии для украинской церкви начали говорить в этом году. Еще весной президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет просить Вселенского патриарха (ВП) о предоставлении автокефалии Украинской Церкви. В самом ВП начали процедуры, необходимые для предоставления автокефалии.

Очень активно против предоставления Украине Томоса об автокефалии выступала РПЦ. Российский патриарх Кирилл даже напросился на встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем. Во время диалога глава московской церкви пытался убедить Варфоломея, что не стоит УПЦ предоставлять автокефалию, потому что на Майдане произошел "госпереворот" и теперь, мол, новая незаконная власть пытается через автокефалию укрепить свои позиции. Однако, усилия РПЦ и их верноподданных из уже бывшей УПЦ МП оказались тщетны. На Архиерейском соборе Константинопольской церкви епископы приняли решение, что Константинополь может предоставлять автокефалию без согласия других церквей. А Вселенский патриарх даже напомнил о московском самоуправстве по отношению к Киевской митрополии, подробно перечислив такие примеры, начиная с XV века.

После этого решения со стороны Москвы посыпались не просто недовольные заявления, а и прямые угрозы о «кровавых последствиях», которых настигнут Украину в случае получения Томоса. РПЦ заявляла, что Константинополь поступает вне рамок "канонического поля", действует "подло и вероломно" по отношению к позиции Москвы, и это якобы легитимирует церковный раскол. Также в РПЦ грозились разорвать отношения со Вселенским патриархатом и прекратили участие в структурах, где председательствует Константинопольский патриархат. А вот в самом ВП, в ответ на угрозы Москвы, напомнили, что сама российская церковь подтверждений своего статуса не имеет.

В Московском патриархате также не поддержали идею о предоставлении Томоса, и еще весной убеждали, что усилия по признанию Вселенским патриархом автокефалии «закончатся ничем». Правда, уже через полгода выяснилось, что эта история закончилась ничем как раз для УПЦ МП. И не просто ничем, а вполне конкретным проигрышем: после декабрьского Собора Верховная Рада приняла закон, согласно которому УПЦ МП должна изменить название и указать в нем свою принадлежность к России. Правда в самой церкви заявили, что не видят для этого оснований, поскольку их руководящий центр находится в Киеве.

Но, несмотря на угрозы и огромное давление, уже с десяток приходов бывшей УПЦ МП в разных областях страны приняли решение присоединится к созданной Православной церкви Украины.

Создание Православной церкви Украины событие историческое. По сути, Киеву вернули сомнительно отобранное Москвой несколько сотен лет назад право на самостоятельность церкви. И хотя непосредственно Томос об автокефалии Вселенский патриарх передаст новоизбранному главе ПЦУ Епифанию уже в Новом году, на праздник Богоявления 6 января, этот шаг будет скорее формальностью. После этого ПЦУ сможет начать формировать руководящие органы и станет уже полноценной автокефальной православной церковью, признанной Вселенским православием.

2018 год запомнился нашим читателям еще одним «удивительным» событием – введением военного положения. Но давайте по порядку.

Началось с того, что 25 ноября корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ протаранил украинский рейдовый буксир. А уже во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским. Россия заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены. В результате агрессивных действий россиян в Черном море недалеко от Керченского пролива 24 украинских военнослужащих были захвачены в плен, 6 из них получили ранения.

Основным объяснением, почему именно этот случай стал тем самым, после которого все-таки было решено ввести режим военного положения стало то, что Россия фактически впервые открыто применила агрессию против Украины. Хотя к примеру, расследователи из Bellingcat выяснили, что летом 2014 года с территории России было совершено более 300 обстрелов украинской территории из "Градов". Также можно вспомнить Илловайский и Дебальцевский котлы и другие обострения на Донбассе. Но, тогда военное положение не вводилось – мешали и отсутствие голосов в Раде, и парламентские выборы.

И лишь после нападения в Керченском проливе на пятом году войны на заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии. Правда, Верховная Рада внесла определенные коррективы в это решение. Депутаты решили ввести военное положение в Украине только на 30 дней и лишь в 10 областях, а не по всей стране. 26 декабря действие режима военного положения завершилось, и СНБО не стал его продлевать.

Критики президента связывают желание ввести военное положение как раз с будущими выборами. Согласно законодательству, во время действия военного положения проводить выборы, в том числе предвыборные кампании, запрещено. И как бы не пытался Порошенко убедить всех, что он не собирается переносить выборы президента, запланированные на 31 марта 2019 года, многие не поверили в исключительно благородные намерения главы государства. Особенно, на фоне крайне низких рейтингов Порошенко. К слову, после окончания действия военного положения Порошенко заявил, что, если бы не президентские выборы, ему пришлось бы обратиться в Верховную Раду относительно продления периода действия военного положения.

С другой стороны, введение военного положения в той форме, в которой оно было, больше похоже на репетицию и проверку возможностей украинской армии на случай, если ситуация станет действительно серьезной. Но был ли на самом деле толк в 30-дневном «особом режиме», для чего его вводили на самом деле и какие плоды оно принесло стране и инициаторам – мы пытались разобраться в материале «Игра не стоила свеч: зачем Украине потребовалось военное положение».

Также украинцы в этом году следили за судьбой управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. В июле у подъезда ее дома в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. А 4 ноября она умерла.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей.

Убийство Гандзюк вызвало шквал критики в адрес руководства государства и правоохранительной системы. Недовольство вызывают как сами факты продолжающихся нападений на активистов в стране, так и бездействие правоохранителей. Более того, активисты прямо обвиняют херсонскую полицию в причастности к нападению, и попытке замести следы. Требования расследовать смерть Гандзюк прозвучали от многих лидеров западных стран-союзников Украины и явно не добавили очков в копилку украинских властей.

С момента нападения прошло уже почти полгода, однако ни Генпрокуратура, ни СБУ пока не назвали заказчиков убийства. И как бы Юрий Луценко не пытался убедить всех, что следствию известны их имена, пока эти персоны не окажутся на скамье подсудимых – общественность вряд ли успокоится.

Одним из топ-событий 2018 года стала инсценировка убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. 29 мая стало известно, что у себя дома в Киеве от выстрела в спину «погиб» Аркадий Бабченко. Впрочем, через сутки СБУ и ГПУ на совместном брифинге сообщили, что на самом деле Бабченко живой, а все события прошлых суток - тщательно спланированная спецоперация. Вышел к журналистам и… сам Аркадий Бабченко.

Новость об «убийстве» Бабченко вызвала большой резонанс в международном сообществе, новость поставила «на уши» весь мир. Но оказалась большим фейком. Журналист Аркадий Бабченко не умер в результате покушения. Днем 30 мая Бабченко появился перед журналистами. Он попросил прощения у коллег и жены за то, что им пришлось пережить. Глава СБУ Василий Грицак сообщил, что убийство Бабченко в Киеве заказали российские спецслужбы, для этого был завербован гражданин Украины. А для выполнения задания российских спецслужб гражданин "предложил своему знакомому из числа бывших АТОшников" денежное вознаграждение. Сам Бабченко рассказал, что стоимость заказа на его убийство составила 40 тысяч долларов. Он также отметил, что был предупрежден о подготовке своего убийства еще месяц назад. Также оказалось, что "убийство" Бабченко было только каплей в море. На самом деле организатор преступления собирался убить порядка 30 человек, а заказ на устранение журналиста "был пробным", заявил Грицак.

Воскресение Бабченко взбудоражило мир не меньше, чем новость о его «убийстве». Правда, реакция оказалась достаточно неоднозначной. Хотя инсценировка убийства является распространенной практикой у правоохранителей едва ли не всех стран, подобная практика в отношении известных людей ожидаемо вызвала как одобрение, так и непонимание. Критики заговорили о том, что подобная практика подрывает доверие к официальным заявлениям украинских властей без предоставления неопровержимых доказательств подготовки убийства Кремлем. А с доверием у украинских властей есть проблемы, и после кейса Бабченко, говоря о фейках, в этом году подразумевают уже Украину, а не Россию. В этом контексте о доверии и украинских властях можно почитать на сайте УНИАН в мнении «Недоверчивое положение. Как команда Порошенко учила нас не верить им».

А вот кто в этом году наверняка был убит, так это главарь «ДНР» Александр Захарченко. Этот персонаж был эффектно ликвидирован в донецком кафе «Сепаратист». Туда он приехал со свитой помянуть, а заодно и прибухнуть, умершего несколькими днями ранее российского певца и друга боевиков Иосифа Кобзона. Но в момент, когда Захарченко заходил в кафе, прогремел мощный взрыв, и главарь боевиков отправился к Кобзону лично. Заодно Захарченко составит компанию «Моторолле», «Гиви» и другим убийцам украинцев.

В России, естественно, огорчились из-за этого события больше, чем новостям об убийстве того же Бабченко. И быстренько обвинили в этом Украину. Через два месяца после ликвидации Захарченко в «ДНР», а заодно и в «ЛНР», под чутким руководством Москвы были проведены «выборы» и избраны новые жертвы в руководство захваченных украинских территорий. К слову, Захарченко руководил «ДНР» практически с момента создания этой организации. Ну да и черт с ним.

Уходящий этот год порадовал читателей и другими новостями. Киев впервые в своей истории принял финал Лиги Чемпионов УЕФА. 26 мая 2018 года в Киеве за звание лучшего футбольного клуба Европы сезона 2017/18 боролись «Реал Мадрид» (Испания) и «Ливерпуль» (Англия). «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1 - и в 13-й раз стал обладателем трофея.

Это не первое крупное международное событие, которое проходило в столице Украины. Наш город уже принимал Чемпионат Европы по футболу в 2012 году, а также уже дважды провел песенный конкурс «Евровидение». Поэтому, многие организационные вопросы были уже проверены и отработаны на практике ранее. В итоге УЕФА поблагодарил Киев за фантастический финал Лиги чемпионов, да и президент УЕФА высоко оценил уровень организации проведения финалов Лиги чемпионов в Киеве. Не помешал высоким оценкам даже выбежавший на поле на 93-й минуте игры болельщик, как раз когда во время атаки «Реала» с мячом в штрафную вошел Криштиану Роналду.

Несмотря на хорошую организацию в целом, многим футбольным фанатам оказалось не так уж просто добраться до Киева, особенно представителям команд-финалистов. Из Мадрида в Киев только одна авиакомпания выполняет регулярные рейсы, а с Ливерпулем вообще нет прямого авиасообщения. Поэтому, части болельщикам пришлось лететь с пересадками. Но стоит отметить, что на день финала турфирмами и футбольными клубами были организованы чартеры до Киева. В итоге, 26 мая в аэропорту «Борисполь» собралось столько самолетов, что ими пришлось запарковать одну из двух взлетно-посадочных полос. И все равно несколько чартеров пришлось отменить. Тех болельщиков, кто все-таки добрался до Киева, ждал другой неприятный сюрприз – цены на жилье. Рост цен на номера в отелях и аренду квартир во время повышенного спроса (туристический сезон или проведение массовых мероприятий) – нормальное явление во всем мире. Но киевские отели и владельцы квартир в желании нажиться на туристах взвинтили цены до невиданных высот. После таких новостей в Киеве запустили флешмоб с предложениями бесплатно селить у себя дома футбольных болельщиков. Подробнее о желании нажиться на гостях можно почитать в мнении «Испортил ли киевлян квартирный вопрос».

Не в лучшую сторону отличился и президент ФФУ, народный депутат Андрей Павелко, который “отдал“ Кубок Лиги чемпионов своей дочери Лизе Чаус. После публикации знаменитого скандального фото, на котором девочка играется с Кубком, в УЕФА сделали замечание ФФУ и напомнили, как нужно обращаться с трофеем. Но в ФФУ ничего плохого в этом не узрели и связали появление этих фото с… травлей руководства федерации. В принципе, типичная реакция типичных украинских политиков, к которым относится и Павелко.

Но главным спортивным событием 2018 года стала XXIII Зимняя Олимпиада, которая прошла с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан, что в Южной Корее. Соревнования отметились многочисленным сенсациями, сменой поколений в ряде видов спорта и погодными сюрпризами – ураганом, который внес большие коррективы в программу Игр и жизнь рядовых пхенчханцев. Подробно об итогах Олимпиады мы писали в материале «Олимпиада-2018: сенсации, разочарования и погодные коррективы».

Украинские спортсмены откровенно провалились на этой Олимпиаде. Первую и в итоге единственную медаль для Украины завоевал Александр Абраменко в соревнованиях по фристайлу. Его прыжок стал лучшим на Олимпиаде и удостоился золота.

К слову, УНИАН уже собрал для Вас десятку самых ярких спортивных событий года, где наши атлеты отличились блестящими победами, собрали внушительные призовые, а также добыли первые лицензии на будущую летнюю Олимпиаду-2020, которая уже через полтора года состоится в Токио.

2018 год запомнился миру очередным грандиозным позором России. В марте в небольшом британском городке Солсбери было совершено покушение на бывшего агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля. Он и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было привезено в Британию во флаконе из-под духов. И хотя Скрипали выжили, «Новичок» все-таки нашел свою жертву. Флакон с ядом случайно попал к паре британцев уже в другом городе - Эймсбери, женщина умерла, мужчина выжил. Как выяснили британские спецслужбы, к попытке убийства Скрипалей оказались причастны действующие агенты ГРУ. Британия объявила о выдворении из страны 23 российских дипломатов в связи с возможной причастностью Москвы к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. Также 26 марта стало известно, что Британия выдала ордера на арест российского капитала сомнительного происхождения. Правда, уже в конце года посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон достигли договоренности о постепенном восстановлении численности дипломатических представителей в Великобритании и РФ с января 2019 года.

В сентябре Британия обнародовала фото и имена лиц, подозреваемых в отравлении Скрипаля - ими оказались «Александр Петров» и «Руслан Боширов». После этого подозреваемые дали интервью российскому пропагандистскому изданию Russia Today. Во время разговора они рассказали, что якобы занимаются предпринимательством, а в Солсбери ездили «как туристы», чтобы посмотреть на достопримечательности и «оторваться».

Но журналисты провели расследование и выяснили, что настоящие имя «Александра Петрова» — Александр Мишкин. А «Руслан Боширов» оказался Анатолием Чепигой. Они оба являются сотрудниками Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ). Журналисты также узнали, что Чепига получил звание «Герой России» за участие в Чеченской войне и какой-то «миротворческой миссии» в 2014 году, под которой, вероятно, имеется в виду вторжение на Донбасс.

Нелепый провал российских ГРУшников высмеял российский комик Семен Слепаков, выпустив эпичное видео, посвященное «Петрову» и «Боширову». Оно полно грязных шуток о гомосексуальных отношениях российских силовиков.

Проваливалась Россия и в космических программах – ее ракеты продолжали падать «через одну» по разным нелепым причинам. Под угрозой оказались и космонавты на МКС – в российском сегменте нашли просверленную дыру, залепленную герметиком, через которую в космос «убегал» кислород. Сейчас в «Роскосмосе» пытаются доказать, что дырка была сделана изнутри и точно не российскими космонавтами (с явным намеком на американцев). Но россияне уже не раз доказывали свою рукожопость в построении и запуске ракет.

Мы давайте лучше вспомним о хорошем. В феврале произошло историческое событие: SpaceX успешно запустила самую мощную в мире ракету Falcon Heavy. Falcon Heavy была разработана для доставки человека в космос и восстановления возможности полетов миссий с экипажем на Луну или Марс. Ракета может вывести 63,8 тонн груза на низкую околоземную орбиту. Запуск откладывали почти 5 лет. Разработка Falcon Heavy стоила компании примерно 500 миллионов долларов. Глава SpaceX Илон Маск заявил, что введение в строй ракеты Falcon Heavy может породить новый класс спутников.

Ракета взлетела с космодрома им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида, а за трансляцией следили более двух миллионов людей. Поскольку запуск имел больше технический характер, в качестве груза на ракете отправился личный спорткар Tesla Roadster Илона Маска. За рулем автомобиля сидит манекен в скафандре, на приборной панели машины содержится надпись "Don't Panic". Автомобиль будет летать вокруг Солнца под знаменитый трек "Space Oddity" Дэвида Боуи.

После успешного запуска ракеты Falcon Heavy, компания Space X сфокусируется на BFR (Big Fucking Rocket) для полетов на Марс. Это будет самая мощная ракета в истории и полностью многоразовая.

К слову, важную роль в космических достижениях SpaceX сыграл и украинец Алексей Пахунов. Он был ответственным за успешную посадку Falcon 9 в 2015 году, а в феврале сидел в первом ряду Mission Control. Украинские «Авиалинии Антонова» также приняли непосредственное участие в подготовке запуска ракеты Falcon Heavy, предоставив свой самолет Ан-124-100 "Руслан" для перевозки составляющих ракетоносителя.

Еще одним историческим событием 2018 года стало неожиданное потепление отношений между США и КНДР. И если еще в начале года мировое сообщество на полном серьезе обсуждало возможность войны, в том числе ядерной, между Вашингтоном и Пхеньяном, то весной ситуация кардинально изменилась. Тогда же заговорили о возможности саммита между США и Северной Кореей с участием лидеров стран. Местом саммита был определен Сингапур 12 июня. Этому предшествовала историческая встреча лидеров Северной и Южной Корей, которые еще с середины прошлого века находятся в состоянии конфликта, после чего лидер КНДР заявил о сворачивании своей ядерной программы.

Несмотря на сопровождавшие подготовку ко встрече заявления о ее возможной отмене, Дональд Трамп и Ким Чен Ын все-таки встретились. Они подписали документ, который обязывает Северную Корею к "полной денуклеаризации Корейского полуострова". На пресс-конференции по итогам саммита Трамп объявил о скором окончании войны в Корее. Он сообщил, что санкции против КНДР пока останутся в силе, но будут отменены, как только ядерное оружие "перестанет быть фактором". И хотя отношения между странами все еще далеки от хороших, наметившийся прогресс нельзя не отметить.

Уходящий год подарил нам много важных и интересных новостей, и следующий обещает быть не менее насыщенным на события. Хотелось бы, чтобы они нас побольше радовали и поменьше огорчали.

С наступающим Новым годом и Рождеством, друзья! Всего Вам доброго и хороших новостей!

Александр Топчий