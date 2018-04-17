"Закончится большим пшиком": Московский патриархат прокомментировал возможность автокефалии православной церкви в Украине

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата Николай Данилевич убежден, что власть использует религиозную тему, чтобы «остаться на второй срок».

В Украинской православной церкви Московского патриархата считают, что усилия по признанию вселенским патриархом автокефалии православной церкви в Украине закончатся ничем.

Такое мнение заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич высказал на своей странице в Facebook.

«Относительно очередной попытки создания единой Церкви руками государства. Думаю я, что это все закончится ровным счетом ничем, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на этом все закончится», - написал он.

По его убеждению, развивать единую поместную церковь необходимо на базе УПЦ МП.

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«Почему? Потому что строят на том фундаменте, на котором в принципе строить невозможно. Начинать надо с УПЦ (МП), а не с её сепаратных частей. Пиджак к пуговице не пристрачивают, а наоборот, пуговицу к пиджаку», - добавил Данилевич.

Он заявил, что УПЦ МП с начала церковного разделения выступает за его преодоление и за единую церковь.

«Мы не против, мы за, но на канонических началах», - утверждает протоиерей.

При этом Данилевич убежден, что власть использует религиозную тему, чтобы «остаться на второй срок».

«Еще никто в нашей стране на церковной теме не смог этого сделать. Провалы на этой теме были, а выигрышей что-то я не помню», - написал он.

Также протоиерей считает странным присутствие руководства парламентских фракций во время объявления заявления президентом о намерении обратиться к вселенскому патриарху Варфоломея I относительно автокефалии православной церкви в Украине.

«Это звучит так же странно, если бы мы написали: «Митрополит Онуфрий собрал заседание Священного Синода УПЦ. Вопрос будет касаться вступления Украины в НАТО». Компетенции разные. Невозможно решать судьбу Церкви без самой Церкви», - резюмировал Данилевич.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

Председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов сообщил, что Верховная Рада в четверг, 19 апреля, будет рассматривать обращение президента к вселенскому патриарху Варфоломею I о создании в Украине единой поместной православной церкви.