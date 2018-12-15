Митрополит УПЦ КП Епифаний избран предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине (фото, видео)

Епифаний избран на Объединительном соборе украинских православных церквей.

Митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний избран предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, Епифаний был избран на Объдинительном соборе украинских православных церквей, прошедшем в Софии Киевской.

Кандидатуру Митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания выдвинул в четверг Архиерейский Собор УПЦ (Киевского патриархата).

Он является ректором и профессором Киевской православной богословской академии.

По информации с сайта Киевской православной богословской академии, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний (в миру Думенко Сергей Петрович) родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Ивановского района Одесской области. Окончил Киевскую духовную семинарию и академию. В 2006-2007 гг. учился в Афинском национальном университете на философском факультете.

Доктор наук по богословию, профессор, ректор Киевской православной богословской академии, постоянный член Священного Синода, член Высшего церковного совета Украинской православной церкви Киевского Патриархата; наместник Свято-Михайловского Выдубичского монастыря г. Киева, настоятель академического храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.