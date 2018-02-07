Илон Маск назвал стоимость разработки ракеты Falcon Heavy

По словам Маска, разработка Falcon Heavy стоила компании примерно $500 млн.

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что введение в строй ракеты Falcon Heavy может породить новый класс спутников.

На конференции, посвященной запуску ракеты, он отметил, что с помощью нее можно запускать спутники к Плутону и далее, передает газета.ру.

По словам Маска, разработка Falcon Heavy стоила компании примерно 500 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде в 22.45 6 февраля. С ее помощью на орбиту Земли выведен электрокар Tesla, который вскоре будет выведен на траекторию отлета к Марсу.

Напомним, как говорится в пресс-релизе SpaceX, Falcon Heavy станет самой мощной в мире ракетой с возможностью поднятия на орбиту почти 64 метрических тонн, что больше, чем самолет Боинг-737, загруженный пассажирами, экипажем, багажом и топливом.

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Первый блок Falcon Heavy состоит из трех ядер Falcon 9 с девятью двигателями в каждом. Эти 27 двигателей "Merlin" вместе имеют силу, превышающую 18 работающих на полную мощность Боингов-747.

Falcon Heavy имеет два дополнительных боковых ускорителя, соединенных с первой ступенью. Они работают как жидкостные усилители, что по конструкции похоже на американскую ракету-носитель Delta IV Heavy или российскую Ангара.

Falcon Heavy была разработана для доставки человека в космос и восстановления возможности полетов миссий с экипажем на Луну или Марс.