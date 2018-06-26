В Московском патриархате не поддержали идею о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви

По мнению архиереев УПЦ (МП), Украинской церкви существующий канонический статус вполне достаточен.

Архиереи Украинской православной церкви (Московского патриархата) не поддерживают идею о предоставлении Константинопольской православной церковью Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Об этом говорится в заявлении епископов Украинской православной церкви - участников архиерейского совещания 25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре, которое размещено на сайте УПЦ.

При этом отмечается, что заявление приняли единогласно.

Кроме того, в Московском патриархате считают, что предоставление автокефалии УПЦ ограничит права и свободы церкви, которые у неё есть в статусе автономии.

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«Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская православная церковь плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша церковь, имея права широкой автономии», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию Православной церкви в Украине.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение от президента Украины о предоставлении автокефалии.

15 мая Порошенко заявил, что Украина уже «очень близка» к получения томоса.