Епифаний рассказал, когда будут сформированы руководящие органы новой Православной церкви (видео)

Епифаний также призвал приходы и священников УПЦ Московского патриархата присоединяться к Единой православной украинской церкви.

Руководящие органы новой Православной церкви Украины будут сформированы в течение одного-двух месяцев после получения Томоса об автокефалии.

Об этом в интервью телеканалу "1+1" в воскресенье вечером, 16 декабря сообщил новоизбранный предстоятель поместной православной церкви Украины митрополит Епифаний.

"Первым решением нам, конечно, нужно сформировать соответствующие руководящие органы, потому что на Объединительном соборе мы приняли устав, но он будет утвержден Томосом, потому что устав построен на нормах, которые прописаны в Томосе. После получения Томоса мы станем уже полноценной автокефальной православной церковью, признанной Вселенским православием", - рассказал Епифаний.

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"После получения Томоса, а это рождественский цикл, когда много праздников выпадает, поэтому в течение месяца-двух мы сформируем руководящие органы единой цекрви и будем соответственно работать в дальнейшем на развитие этой единой церкви", - добавил митрополит.

Епифаний отметил, что на сегодня поместная церковь насчитывает примерно 7000 православных приходов в Украине.

Также он призвал приходы и священников УПЦ Московского патриархата присоединяться к Единой православной украинской церкви.

"Они (приходы УПЦ МП - ред.) находятся в лоне Русской православной церкви, имея украинскую регистрацию. Мы призываем после 15 декабря, собора, всех наших собратьев из Московского патриархата приобщаться к Единой православной украинской церкви. Но мы должны прежде всего показать наше единство строить церковь на принципах любви, взаимопонимания, братского отношения, потому что сейчас есть много тех, кто желает перейти в Единую православную церковь, но они напуганы. Они до конца не верили и, наверное, сейчас еще не верят и сомневаются, что это дело будет до конца завершено. Но мы доказали, мы объединились", - пояснил Епифаний.

Как сообщал УНИАН ,15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Вселенский патриарх Варфломей подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины, блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

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Справка УНИАН. 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорилось, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины и вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.