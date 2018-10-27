Бабченко назвал "достижения" России при Путине (видео)

РФ дала человечеству фабрику троллей, отметил журналист.

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что РФ за время пребывания Владимира Путина при власти дала человечеству, в частности, гибридную войну и расшатывание системы миропорядка.

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Сейчас идет переустройство мира, есть глобальные подвижки, рассказал Бабченко в интервью коллеге Александру Сотнику на Sotnik-TV.

"…гибридную войну дала (Россия — Ред.), дала фабрику троллей, дала расшатывание системы миропорядка, потому что тот миропорядок, который установился в 45-м (после конца Второй мировой войны в 1945 году — Ред.), он в 2014-м Путиным был уничтожен,... миропорядок действительно трещит...", — отметил собеседник.