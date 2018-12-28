Спортивный 2018-й: герои года и главные события по версии УНИАН

УНИАН собрал десятку самых ярких событий года, где наши атлеты отличились блестящими победами, собрали внушительные призовые, а также добыли первые лицензии на будущую летнюю Олимпиаду-2020, которая уже через полтора года состоится в Токио.

Александр Абраменко, фристайл

Главным событием года стала зимняя Олимпиада в корейском Пхенчхане, а главным событием для украинского болельщика – финал мужских соревнований по фристайлу в дисциплине акробатика. Украинец Абраменко был далеко не основным фаворитом этих соревнований, но в когорту фаворитов, конечно же, входил. В разные годы спортсмен трижды занимал призовые места на этапах Кубка мира и не испытывал так называемого «олимпийского комплекса». Когда лыжник-биатлонист-фристайлист выигрывает все подряд самые крупные соревнования, а на Олимпиаде у него случается необъяснимый провал. Абраменка же, наоборот, лишь изредка выбирался из тени, а на Играх в Сочи взял, да и попал в 6-ку лучших.

Путь на Олимпиаду в Пхенчхан у него был крайне сложен и извилист. Достаточно сказать, что в летнее межсезонье перед началом квалификации к Играм он получил очень тяжелую травму, вследствие чего пропустил ряд важнейших стартов и успел квалифицироваться на Игры лишь в последний момент. Остальное, как говорится, было делом техники.

Наш спортсмен занял лишь 9-е место в первой квалификации (при шести путевках в финал), и 4-м – во второй. Таки образом, в финал он вышел с общим 10-м результатом из 12 спортсменов. Но уже в финальных соревнованиях украинец был неудержим. В сложнейших погодных условиях, при очень сильном ветре украинец показал третий результат в первой попытке, ушел за черту призеров после второй (4-е место), но лишь для того чтобы показать поистине идеальный – чемпионский – прыжок в третьей решающей попытке и получить за него оценку в 128,51 балла.

Абраменко стал первым украинцем-мужчиной чемпионом зимних Олимпийских игр за годы независимости, со времен Лиллахаммера-1994.

Элина Свитолина, теннис

Украинка Элина Свитолина выиграла в этом году Итоговый турнир WTA-2018. Соревнования с участием 8 сильнейших теннисисток мира, возможно, и не являются самыми престижными в мире. Куда больше на слуху у болельщиков Открытые чемпионаты Австралии, Франции и США, не говоря уже о легендарном Уимблдонском турнире. Тем не менее, итоговый турнир года аккумулирует лучшие силы мирового тенниса, которые блистали на протяжении всего года, а не были калифом на определенное время. И победа на этом турнире – ценна вдвойне.

Да, у Свитолиной нет за плечами побед на турнирах Большого шлема. Она, как и год назад, все еще подбирается к этим вершинам. Но определенный и очень уверенный шаг вперед уже сделан. Победа на Итоговом турнире в совокупности с сохранением места в десятке сильнейших, где спортсменка финиширует по итогам сезона уже второй год подряд – очень важный показатель стабильности и класса. Украинка показала, что способна сохранять высокие позиции в мировом рейтинге.

Сейчас она как никогда нацелена на победу в турнире серии Большого шлема. О чем сама не устает повторять при каждом удобном случае. А значит, большие победы и такое желанное первое место в рейтинге обязательно придет. В самом ближайшем будущем.

Усик, Ломаченко, Гвоздик, Далакян – профессиональный бокс

Этот год стал более чем удачным для украинского профессионального бокса. Мы его провожаем с четырьмя чемпионами в разных весовых категориях по самым престижным версиям – WBA, WBO, WBC и IBF. К Александру Усику и Василию Ломаченко добавились Артем Далакян и Александр Гвоздик. В начале декабря Гвоздик одержал 16-ю победу в 16 боях на профессиональном уровне.

В Квебеке (Канада) состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе (до 79,3 килограммов) по версии WBC между украинцем Александром Гвоздиком и теперь уже бывшим обладателем чемпионского пояса канадцем Адонисом Стивенсоном. Гвоздик одержал зрелищную победу нокаутом в 11-м раунде и стал новым чемпионом мира.

Букмекеры считали 31-летнего Гвоздика фаворитом в бою с 41-летним Стивенсоном. И тем не менее, поединок прошел в достаточно равной борьбе. В 3-м раунде Гвоздик отправил соперника в нокдаун, который, тем не менее, рефери не засчитал. В так называемых "средних" раундах Стивенсон четко действовал в обороне, и сложно было отдать преимущество любому из боксеров. В 10-м раунде соперники активизировались: вначале Гвоздик едва не попал в нокдаун - лишь канаты помогли украинцу удержаться на ногах после мощного удара канадца. Однако затем Александр сам ответил несколькими точными попаданиями в голову Стивенсона. Развязка наступила в концовке 11-го раунда, когда Гвоздик пошел в атаку, зажал соперника в углу ринга и провел каскад ударов, от которых Стивенсон угодил в глубокий нокаут.

Таким образом, Украина получила четвертого чемпиона мира в боксе.

Ранее, еще в самом начале года, в феврале титул WBA в наилегчайшем весе завоевал Артем Далакян, победивший в титульном бою американца Брайана Вилорию. После этого, на правах чемпиона, Далакян провел две защиты титула в Киеве. В июле он победил техническим нокаутом в 8-м раунде Сиричая Тайена из Таиланда, а в декабре – нокаутом в 5-м раунде – доминиканца Грегорио Леброна.

В свою очередь, Усик начинал год с одним титулом WBO, но, благодаря Всемирной боксерской суперсерии, сначала добавил к этому титулу пояс по версии WBC, а затем и пояса – WBA и IBF, став абсолютным чемпионом мира. В полуфинале серии украинец одолел Майриса Бриедиса из Латвии, а в финале – Мурата Гассиева из России. Наконец, в ноябре Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в бою против британца Тони Беллью.

Наконец, Василий Ломаченко провел в этом году два боя в легком весе, куда перешел после победы в последнем своем бою в полулегком весе и защиты титула чемпиона мира по версии WBO в декабре 2017-го. В легком весе, в мае 2018-го он сначала победил Хорхе Линареса из Венесуэлы и завоевал титулы WBA-super и журнала The Ring, а в декабре – после победы над Хорхе Педрасой из Пуэрто-Рико не только защитил свои титулы, но и добавил к ним пояс WBO, ранее принадлежавший Педрасе.

Исключительно прекрасный год для украинского профессионального бокса!

Жан Беленюк – борьба

Чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпиады в Рио-2016 Жан Беленюк в этом году вернулся в большой спорт. После небольшого спада в карьере (некоторое время после Олимпиады он даже не попадал в основной состав сборной Украины, проигрывая соперникам на чемпионате Украины и других отборочных стартах) спортсмен вернул себе место в национальной команде, а вместе с ним и уверенность в своих силах.

На чемпионате мира, который состоялся в октябре в Будапеште, он проиграл лишь одну схватку – в финале – турецкому борцу Метехану Башару, завоевав серебро вместо ожидаемого золота. Но, главную победу спортсмен в этом году одержал ранее, над самим собой. Вице-чемпион Олимпийских игр оставил прочь все сомнения, переродился психологически и накануне Токио-2020 готов идти в бой к новой олимпийской вершине.

Михаил Романчук, плавание

Украинский пловец Михаил Романчук в этом году стал двукратным чемпионом Европы, а уже под самый занавес года в декабре – чемпионом мира. Сейчас он является бесспорным лидером национальной команды и главной надеждой украинского плавания в олимпийском Токио-2020.

Спортсмен специализируется в плавании вольным стилем на средних дистанциях. На чемпионате Европы в столице Шотландии Глазго он дважды первенствовал – на дистанциях 400 и 800 метров, а на мировом первенстве в Гуанчжоу на дистанции 1500 метров.

Три медали мировых и европейских первенств – блестящий год для молодого спортсмена посреди олимпийского цикла. Дальше – больше.

Дмитрий Чумак, тяжелая атлетика

В условиях тяжелейшего кризиса в украинской тяжелой атлетике, когда команду постоянно преследуют допинговые скандалы и над сборной нависла угроза длительной дисквалификации выступление Чумака на ЧМ-2018 стало настоящим «глотком свежего воздуха».

В начале ноября 2018 года на чемпионате мира в Ашхабаде украинский спортсмен, в весовой категории до 102 кг, завоевал большую серебряную медаль мирового первенства, сумев взять общий вес 393 кг. Выполняя упражнение толчок, Дмитрий показал второй результат с весом на штанге 217 кг, в рывке стал третьим с весом 176 кг.

Тем не менее, над командой, о значит и над самим Дмитрием продолжает висеть угроза дисквалификации на Олимпиаду-2020 в Токио.

Павел Коростылев и Елена Костевич, пулевая стрельба

Лидеры сборной Украины по пулевой стрельбе стали первыми спортсменами-обладателями олимпийских лицензий Токио-2020 среди представителей всех летних видов спорта.

В Чанвоне (Республика Корея) олимпийская чемпионка Игр-2004 Елена Костевич стала чемпионкой мира в стрельбе из малолкалиберного пистолета с 25 метров, завоевав лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (Япония).

В финале Костевич показала одинаковую сумму с россиянкой Виталиной Бацарашкиной - по 37 очков. В трехсерийной перестрелке украинка с результатом 4+4+3 вырвала победу у россиянки (4+4+2).

В свою очередь, чуть ранее Павел Коростылев занял 4-е место в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров, что позволило ему завоевать первую лицензию для Украины на Игры-2020. В неолимпийских дисциплинах Павел стал чемпионом мира в стрельбе из стандартного пистолета с расстояния в 25 метров.

Дарья Белодед, дзюдо

Украинка Дарья Белодед в этом году стала самой юной в истории чемпионкой мира по дзюдо.

В полные 17 лет (чемпионат мира в Баку проходил в сентябре, а 18 лет спортсменке исполнилось в октябре) украинка стартовала сразу во втором раунде, где с оценкой вазари победила Дистрию Красники (Республика Косово). Далее одержала досрочные победы иппоном над Яо Ксионг (Китай) и Галбадрахын Оттонцэцэг из Казахстана, которой проиграла на чемпионате мира 2017 года. В полуфинале Дарья добыла победу вазари над олимпийской чемпионкой Рио-2016 Паулой Парето (Аргентина). В финале против действующей чемпионки мира Фуны Танаки (Япония) украинка на третьей минуте схватки выиграла иппоном, став в 17 лет чемпионкой мира.

Таким образом украинка стала самой молодой чемпионкой мира за всю историю дзюдо, как среди мужчин, так и среди женщин.

Также в ее коллекции есть титул чемпионки Европы, выигранный в 2017-м году.

Наконец, в обновленном рейтинге Международной федерации дзюдо Белодед занимает 1-е место.

И, сами собой, напрашиваются олимпийские параллели: Токио-2020 не за горами.

Анжелика Терлюга, карате

Карате в этом году получил статус «олимпийского» вида спорта и сразу же заслужил особое внимание общественности.

А на чемпионате Евроы-2018, который состоялся весной, главной героиней стала одесситка Анжелика Терлюга. Золотая медаль и титул чемпионки Европы придали ей весомый статус лидера национальной команды.

Вместе с лидером мужской команды Станиславом Горуной спортсмены регулярно на протяжении года выигрывали престижные титулы разных коммерческих стартов. Заодно и набирая баллы в рейтинг олимпийской квалификации.

Сборная Украины и ФК «Шахтер», футбол

Ну, и, разумеется, какой рейтинг без футбола! Тем более, в этом году наша национальная команда не оставила болельщиков без причин для радости.

Подопечные Андрея Шевченко блестяще дебютировали в новом турнире Лига Наций, завоевали 1-е место в своей группе Дивизиона В и сходу вошли в элиту европейского футбола – дюжину сильнейших команд Старого Света – Дивизион А. Впереди – новые цели и вершины, квалификация Евро-2020. Тем более, что главный тренер украинской команды Андрей Шевченко уже пообещал, что турнир без сборной Украины не пройдет ни в коем случае.

Говоря же о делах наших клубных, нельзя не отметить донецкий Шахтер, который на всех парах мчится к третьему подряд званию чемпиона Украины. После титулов в сезонах 2016/17 и 2017/18 команда не сбавляет обороты. К тому же, дончане едва не вышли второй год подряд в плей-офф Лиги чемпионов. Правда, в еврокубке Фортуна от молодой команды Пауло Фонсеки все-таки отвернулась. Но мы-то уверены: победы – еще впереди!

Кирилл Стадниченко