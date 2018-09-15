В РПЦ угрожают кровопролитием в случае предоставления Украине автокефалии

В РПЦ считают, что сторонники российской церкви в Украине будут защищать монастыри.

Предоставление Константинополем Украинской православной церкви Киевского патриархата автокефалии и лишение УПЦ Московского патриархата ее "законных" прав может привести к кровопролитию.

Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в интервью российскому пропагандистскому телеканалу, передает ТАСС.

Читайте такжеРазвод во Христе: РПЦ прекращает участие в структурах, где председательствует Константинопольский патриархат

"Если УПЦ МП признают церковью страны-агрессора, как они сейчас говорят, если ее лишат законных прав, то мы можем ожидать всего чего угодно - что они возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места и может начаться кровопролитие", - сказал Иларион.

"Есть законы, которые уже рассматривает Верховная рада Украины, которые направлены на дискриминацию и изоляцию УПЦ МП", - отметил митрополит.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле завершился большой архиерейский Собор. Украинский вопрос на нем было главным. Иерархи были проинформированы о решении патриарха Варфоломея о намерении дать Украине автокефалию и не высказывали принципиальных возражений. Поэтому, дальше - окончательное принятие документов на Священном синоде. Вероятно, это произойдет уже в октябре.

В частности, Архиерейский собор решил, что Константинополь может предоставлять автокефалию , которая об этом просит, без согласия других церквей.

Президент Украины Петр Порошенко 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что он и иерархи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею І с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса на автокефалию православной церкви в Украине. 22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины.

Читайте такжеВселенский патриарх Варфоломей заявил Кириллу о намерении дать Украине автокефалию - УПЦ КП

27 июля было обнародовано послание Вселенского патриарха Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

31 августа в Стамбуле глава Русской православной церкви Кирилл встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. По итогам встречи глава РПЦ Кирилл заявил, что ни одна православная церковь не может принимать решения, противоречащие позиции другой православной церкви. Предстоятель РПЦ признал, что со времени последней встречи с патриархом Варфоломеем «многое произошло в жизни наших церквей, и вся ситуация в мире сильно изменилась». Кирилл охарактеризовал диалог как «разговор между двумя братьями», и заявил, что были обсуждены «все проблемы, которые стоят на повестке дня».

В свою очередь пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря со ссылкой на грекоязычное издание Оrthodoxia.info сообщил, что патриарх Варфоломей сообщил Кириллу о принятии решения о провозглашении Украинской автокефальной церкви.