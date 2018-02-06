Запуск Falcon Heavy: SpaceX показала видео с красной Tesla в космосе

Автомобиль будет летать вокруг Солнца под знаменитый трек "Space Oddity" Дэвида Боуи.

Компания SpaceX Илона Маска 6 февраля запустила ракету-носитель Falcon Heavy.

Она должна доставить свой груз - личный красный спорткар Tesla Roadster Илона Маска - к гелиоцентрической орбите.

И вот теперь, спорткар с "звездным человеком" (Starman) летает на орбите Земли.

Автомобиль будет летать вокруг Солнца под знаменитый трек "Space Oddity" Дэвида Боуи. За рулем автомобиля сидит манекен в скафандре, на приборной панели машины содержится надпись "Don't Panic".

Видео: SpaceX

В автомобиле Tesla установлены камеры наблюдения, съемки которых обещают быть захватывающими.

В ближайшие 5 часов автомобиль останется на околоземной орбите. Затем ему будет дан импульс на отлетную траекторию в сторону Марса.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, произошло историческое событие: SpaceX успешно запустила самую мощную в мире ракету Falcon Heavy. Запуск состоялся в 22:45 по киевскому времени.