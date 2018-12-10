Пострадавший от "Новичка" британец уверен, что яд медленно убивает его

Случайный пострадавший от "Новичка" жалуется на ухудшение зрения и опасается, что может ослепнуть навсегда.

Британец Чарли Роули, ставший случайной жертвой отравления химическим веществом "Новичок", теряет зрение, имеет проблемы с сердцем и перенес несколько инфарктов.

Об этом 45-летний мужчина рассказал в интервью изданию Mirror, передает ТСН.

"Новичок" может убить меня. Это все постоянно со мной. Я боюсь", - сказал потерпевший.

Он жалуется на ухудшение зрения и опасается, что может ослепнуть навсегда. Роули убежден, что яд убивает его.

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Он вспомнил роковую минуту, когда он открыл бутылочку, внешне похожую на флакон от духов - и его партнерша, 44-летняя Дон Стерджесс, розпилила вещество себе на запястье.

Жертва "Новичка" добавил, что не чувствует себя в безопасности. "Я могу быть вне госпиталем, но не чувствую себя безопасно. Я боюсь за свое будущее", - резюмировал Роули.

Как сообщалось, 30 июня в городке Эймсбери неподалеку от Солсбери госпитализировали 44-летнюю Дон Стерджесс, получившей дозу нервно-паралитического вещества. Она умерла 8 июля. Ее приятель 45-летний Чарли Роули также получил отравление, но в итоге выжил. Оба они, как было установлено, также были отравлены "Новичком". Флакон с ядовитым веществом, как рассказал Роули, он нашел на улице.