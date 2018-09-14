Развод во Христе: РПЦ прекращает участие в структурах, где председательствует Константинопольский патриархат

Русский патриарх Кирилл больше не будет молиться о здравии константинопольского коллеги Варфаломея. Все из-за Украины.

Патриарх российской православной церкви (РПЦ) Кирилл прекращает вспоминать патриарха Константинопольского Варфоломея за богослужением.

Читайте такжеКирилл на внеочередном синоде обсуждает прибытие в Украину константинопольских экзархов

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на слова главы отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона, "синод принял решение о приостановлении поминовения патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви", - сказал митрополит.

Кроме этого, РПЦ прекращает участие в структурах, где председательствуют представители Константинопольского патриархата. «Евхаристическое общение между церквами не прерывается. Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения », - пояснил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Напомним, сегодня Кирилл собрал внеочередное заседание синода Русской православной церкви из-за приезда экзархов Константинопольского патриарха в Украину.

31 августа Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю РПЦ Кириллу, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию. Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) убежден, что единая поместная церковь в стране будет создана до конца этого года.

Как сообщал УНИАН, в РПЦ пригрозили разорвать отношения со Вселенским патриархатом в случае предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата. Представитель РПЦ считает, что Константинополь действует вне рамок "канонического поля". В РПЦ считают, что Константинополь поступил "подло и коварно" по отношению к позиции Москвы о предоставлении автокефалии УПЦ КП, и это якобы легитимирует церковный раскол.