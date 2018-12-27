В Раде объяснили, почему в 2014 году не ввели военное положение

Депутат назвал причину, почему в первые месяцы 2014 года не было введено военное положение.

Народный депутат, фракция "Блок Петра Порошенко" Александр Бригинец рассказал, что в 2014 году не ввели военное положение, так как в парламенте не было достаточно голосов.

Об этом он сообщил в эфире "Прямого".

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"Почему не ввели военное положение - потому, что в парламенте не было голосов за введение военного положения. Когда случился Иловайск и другие обострения на Донбассе? Во время предвыборной кампании в парламент. Почему это происходило? Потому что, я абсолютно убежден, Путин делал все, чтобы выборы были остановлены, власть законная не была выбрана, Конституция Украины была нарушена. С одной стороны была попытка Путина нарушить конституцию и не дать возможность нам провести выборы. С другой стороны и в парламенте не было голосов, чтобы проголосовать за военное положение.

Из кого состояло тогда большинство? Это были: "Свобода" маленькая фракция, несколько людей из "Удара", большое количество людей, которые перебежали из партии "Регионов" и фракция "Батькивщины" входила в ту коалицию. Таким образом, тогда в парламенте с одной стороны не было воли вводить военное положение, а с другой стороны - Путин всегда все крупнейшие агрессии против Украины проводил именно во время избирательной кампании", - сказал он.