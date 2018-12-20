Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП

Церковь может выбрать любой вариант названия, закон устанавливает только одно ограничение - церковь, которая подчинена государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в воинских подразделениях и на линии фронта в воинских частях.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшим часть территории Украины (№5309).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Против проголосовал 31 депутат. Один воздержался, а 17 не голосовали.

От "Блока Петра Порошенко" "за" проголосовали 95 депутатов, от "Народного фронта" - 68, от "Радикальной партии" - 18, от "Самопомочи" - 16, от "Батькивщины" - 9, от группы "Воля народа" - 4, от группы "Видродження" - 2, а от внефракционных - 28.

От "Оппозиционного блока" ни один депутат не поддержал это решение.

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Как отметил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Бригинец, если "государство признано государством-агрессором, то церковь, центр которой находится в государстве-агрессоре, должна иметь в своем названии полное название той церкви, которой она подчинена".

"В данном случае речь идет о том, что, если есть какая-то церковь, которая есть в единстве, или которая подчинена церкви российской, - она должна называться не "украинской", а называться "русской", - отметил он.

Депутат пояснил, что соответствующее единство будет определяться двумя параллельными способами - через уставные документы самой церкви, зарегистрированной в Украине, или же через документы той церкви, которая есть в России. "Если в какой-то из этих церквей указано на такое единство, то тогда срабатывает этот закон. Церкви предлагается переименовать себя и дать себе название. Какие могут быть варианты? Церковь может выбрать себе любой вариант. Допустим, Русская православная церковь в Украине, Русская православная церковь в Харькове, Русская православная церковь в Киеве. Это ее право, они могут при регистрации выбрать", - сказал Бригинец.

По его словам, этот закон накладывает только одно ограничение - церковь, которая "подчинена государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в воинских подразделениях и на линии фронта в воинских частях".

"Не всегда можно, чтобы представитель чужой страны, с которой воюет Украина, видел определенные вещи. И второе - мы понимаем, что представитель государства-агрессора может влиять психологически на наших воинов, находясь в подразделениях. И хотелось бы этого не допустить", - пояснил парламентарий.

Законом устанавливается, что религиозная организация, которая непосредственно или как составная часть религиозной организации является частью религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, которая законом признана такой, что осуществила военную агрессию против Украины и временно оккупировала территорию Украины, обязана в своем полном названии, указанном ею в уставе, отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации.

Вхождение церкви в такую религиозную организацию определяется при наличии одного из трех признаков. В частности, если в уставе религиозной организации, действующей в Украине, содержатся указания на вхождение в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины.

В Переходных и Заключительных положениях отмечается, что в течение одного месяца с даты вступления в силу данного закона или вступления в силу закона, которым иностранное государство признается агрессором и оккупантом, проводится религиоведческие экспертизы зарегистрированных уставов религиозных организаций для установления обстоятельств, предусмотренных в законе «О свободе совести и религиозных организации».

В случае установления таких обстоятельств религиозным организациям предоставляется три месяца на внесение в свои уставы предусмотренных законом изменений и представление их на регистрацию в установленном порядке.

В случае, если в течение 4 месяцев (для религиозных общин - 9 месяцев) с даты вступления в силу этого закона религиозная организация не внесла предусмотренных законом изменений в свое официальное название и не представила соответствующие изменения в свой устав на регистрацию, ее устав теряет силу в части, которой определяется полное название религиозной организации.

Также устанавливается, что не допускается предоставление преимуществ или наложение ограничений в деятельности религиозных организаций, о которых идет речь в законе, кроме ограничения доступа священнослужителей, религиозных проповедников, наставников такой религиозной организации в части, соединения Вооруженных сил и другие воинские формирования Украины в местах их дислокации.

Этот закон вступает в силу с момента его опубликования.