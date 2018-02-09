Запускавший Falcon программист из Житомира рассказал, как дважды виделся с Маском

Украинец Алексей Пахунов, старший инженер полетного ПО в SpaceX, 6 февраля во время запуска Falcon Heavy сидел в первом ряду Mission Control. С Илоном Маском за время работы в компании он мимолетно виделся лишь дважды.

Украинец Алексей Пахунов сыграл важную роль в космических достижениях SpaceX. Он был ответственным за успешную посадку Falcon 9 в 2015 году, а 6 февраля сидел в первом ряду Mission Control.

Как пишет AIN.ua, Пахунов родом из Житомира, образование получил в Хмельницком Технологическом университете «Подолье» (теперь Хмельницкий Национальный Университет) по специальности «Компьютерные системы и сети». Он уехал из Украины в начале 2000-х, после чего жил в Румынии, Дании, и затем - в США. До того, как получил предложение от рекрутера SpaceX, работал в Microsoft и Google.

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С Илоном Маском Пахунов пересекался всего пару раз. "Первый - на компанейских посиделках в ресторане, второй - в довольно стрессовой обстановке, когда нужно было быстро принять сложное решение. Посиделки в ресторане мне понравились больше", - признается Алексей.

"Илон неплохо разбирается в инженерном деле; у него хорошее чутье на работающие решения сложных инженерных проблем. Более того, у него хорошо получается решать инженерные проблемы бизнес-методами. [...] Мне кажется, что такое «концептуальное» мышление — это одновременно и причина, почему у Маска получается, и причина, почему сроки постоянно ползут вправо", - считает украинец.

Режим работы инженеров SpaceX действительно жесткий, хотя Пахунова это, похоже не смущает. «Время на отдых и личную жизнь остается, хотя, если вы спросите мою жену, она со мной не согласится. В SpaceX легко работать хоть круглые сутки», — говорит он. В компании стараются организовать рабочий процесс таким образом, чтобы свести внеурочную работу к минимуму, но полностью исключить ее не удается.

В команде Алексея Falcon Software работает около десяти человек. Они пишут код для ракет и наземной инфраструктуры. В полете и системах, обслуживающих полет, используется С++ и Linux. В менее критичных системах — широко используется Python и другие языки.

По словам Пахунова, в SpaceX не ищут каких-то специальных «аэрокосмических программистов». Подходящим опытом работы (на С++, поближе к железу) часто обладают выходцы из игровой индустрии, системные разработчики, разработчики встраиваемых/серверных приложений.

Пахунов проводил для Святослава Вакарчука экскурсию по SpaceX, когда тот приезжал в США. Разговоров о политике украинский инженер SpaceX сторонится. "Главным образом из-за крайне низкого КПД подобных споров. А уж после событий последних лет - так и подавно", - говорит Пахунов.

Как сообщал УНИАН, украинский "Руслан" помог в запуске Falcon Heavy.