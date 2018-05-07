Испортил ли киевлян квартирный вопрос

Уже несколько дней в социальных сетях не утихает обсуждение «жлобства» некоторых владельцев столичных квадратных метров, которые, накануне проведения в Киеве финального матча Лиги Чемпионов, задрали цены на эти самые метры до небывалых высот. Судите сами: не самый приличный хостел на Шулявке футбольному болельщику предлагают за 30 тыс. гривен за ночь, апартаменты на Соломенке – почти 40 тыс. за ночь, а трехместный «номер» на Подоле вдвое дороже – около 80 тыс. гривен. Хотя вне проведения ЛЧ в Киеве эти же места размещения спокойно можно снять за 200, 450 и 750 грн соответственно.

Более того, чтобы «сорвать куш» в даты, когда футбольные болельщики оккупируют столицу, некоторые дельцы выселяют из своих «апартаментов» тех, кто имел неосторожность уже снять заветные квадратные метры и оплатил сделку. Их выселяют просто - вернув оплаченные средства. И тут же выставляют «номера» на сдачу по уже завышенной в сто раз цене.

Конечно, все это не могло не оставить равнодушными неравнодушные ко всему социальные сети. Кто-то возмутился, мол, стыдно за соотечественников, которые действуют по принципу таксистов, ломивших цены в некоторых европейских городах сразу после случившихся в них терактов. Кто-то вспомнил, что такой же рецепт успеха всю жизнь применяли жители Крыма и других «морских» регионов Украины, сдирая в сезон с туриста сумасшедшие деньги за проживание в сарае или, в лучшем случае, на балконе, и даже без удобств вроде наличия летом горячей воды. Кто-то отметил, что, к сожалению, ни о каких налогах с полученных прибылей не стоит даже заикаться, поскольку подобные «предприниматели», с высокой долей вероятности, получают на свои, очень подорожавшие на время ЛЧ квадратные метры, субсидию, декларируя себя бедняками. А кто-то и вовсе запустил флешмоб #FreeKyivCouch4Fans, дабы объединить единомышленников, готовых бесплатно разместить у себя болельщиков, которые приедут на финал ЛЧ.

Более того, чтобы «сорвать куш» в даты, когда футбольные болельщики оккупируют столицу, некоторые дельцы выселяют из своих «апартаментов» тех, кто имел неосторожность уже снять заветные квадратные метры и оплатил сделку

С другой стороны, кто-то напомнил, что ряд футбольных фанов заранее побеспокоились о местах для ночевки, поэтому бронировали жилье в Киеве загодя и по адекватным ценам. А некоторые болельщики ЛЧ даже не собираются ночевать в столице Украины – прилетели, посмотрели матч, улетели. Кто-то посчитал, что несусветно высокие цены за койкоместо - не жлобство украинцев, а рыночная экономика. И если, мол, на ужасные хрущевки киевлян есть спрос, то не стоит удивляться предложению. Мол, рынок всех рассудит: если цена завышена, то не будет «покупателя», поэтому «продавцу», так или иначе, придется ее снижать. Как говорят в Одессе, «лучше заработать пять гривен, чем не заработать двадцать»...

Конечно, можно сколько угодно рассуждать, где проходит граница между предпринимательством и жлобством. Вместе с тем, это не отменяет того факта, что в Украине в целом, и в Киеве в частности, нет ли сбалансированной гостиничной инфраструктуры, ни какой-то постоянной цепочки событий для привлечения туристов.

И когда дискуссия сводится к тому, что нынешние футбольные фанаты второй раз к нам не приедут, нужно понимать: они, скорее всего, не приедут не столько потому, что их здесь «ободрали как липку», сколько потому, что в Украине не будет того футбола, который им нужен.

В Украине в целом, и в Киеве в частности, нет ли сбалансированной гостиничной инфраструктуры, ни какой-то постоянной цепочки событий для привлечения туристов

Что же касается туристов вне Лиги Чемпионов, то и таким путешественникам делать в столице Украины нечего - они тут просто никому не нужны. Оттого и имеем довольно скромный гостиничный фонд, несравнимый с другими европейскими столицами, и, как следствие, завышенные цены в пиковые периоды проведения у нас нечастых, но массовых мероприятий. Метание от Евровидения-2005 до Евро-2012, от Евровидения-2017 до проведения ЛЧ - никак нельзя назвать системной работой Украины над тем, чтобы поток туристов в нашу страну не иссякал.

Татьяна Урбанская