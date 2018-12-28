Британия и Россия договорились о возвращении дипломатов - посол РФ в Лондоне

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко подчеркнул, что "по крайней мере половина посольства будет восстановлена".

Москва и Лондон достигли договоренности о постепенном восстановлении численности дипломатических представителей в Великобритании и РФ с января 2019 года.

Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко, передает ТАСС.

«У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне. Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но по крайней мере половина посольства будет возобновлена», — отметил посол.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года премьер Британии Тереза Мэй объявила о выдворении из страны 23 российских дипломатов в связи с возможной причастностью Москвы к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. Также 26 марта стало известно, что Британия выдала ордера на арест российского капитала сомнительного происхождения.

Вскоре Украина, США и страны ЕС объявили, что высылают российских дипломатов из-за отравления Скрипаля в Британии. Россия пригрозила ответом на высылку российских дипломатов из Украины. 27 марта генсек НАТО объявил о выдворении 7 российских сотрудников.

66-летний гражданин России Сергей Скрипаль попал в больницу с тяжелым отравлением 4 марта. С ним была его дочь. Британская разведка считает Россию причастной к отравлению Скрипаля.

Полковника военной разведки РФ на пенсии Сергея Скрипаля в 2006 году приговорили к 13 годам заключения за шпионаж в пользу Британии. Его признали виновным в передаче Секретной разведке Британии показаний российских агентов, работавших под прикрытием в ЕС.

Экс-разведчика освободили в рамках обмена между США и Россией в 2010 году. Его помиловал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев. Тогда Россия, кроме Скрипаля, выслала в США Игоря Сутягина, Александра Запорожского и Геннадия Василенко. В то же время из США выслали 10 обвиняемых в шпионаже в пользу РФ граждан, среди которых была Анна Чапман. Вскоре Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.