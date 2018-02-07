После запуска Falcon Heavy Маск займется ракетой с вместимостью до ста человек для полетов на Марс

Маск заявил, что после успеха с Falcon Heavy, он сфокусируется на работе над Big Fucking Rocket для полетов на Марс.

После успешного запуска ракеты Falcon Heavy, компания Space X сфокусируется на BFR (Big Fucking Rocket) для полетов на Марс. Это будет самая мощная ракета в истории и полностью многоразовая.

Читайте такжеЗапуск Falcon Heavy: автомобиль Маска вышел за пределы орбиты МарсаОб этом заявил глава компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции, сообщает SpaceNews. По его словам, работы по BFR идут в опережающем темпе. По этой причине SpaceX не планирует сертифицировать Falcon Heavy для пилотируемых пусков.

Кроме этого, бизнесмен подтвердил, что SpaceX способна оперативно собирать столько ракет Falcon Heavy, сколько потребуется заказчикам, а их стоимость будет сравнима с ценой Falcon 9.

В сентябре 2017 года Илон Маск представил проект транспортной системы BFR. Она включает в себя многоразовые сверхтяжелую ракету и пилотируемый корабль, вмещающий порядка ста человек. Универсальная система предназначена для околоземных полетов, в частности, к МКС, запусков спутников и других космических аппаратов, а также миссий на Луну и Марс.

В конечном итоге BFR должна заменить все действующие и создаваемые ракеты и корабли SpaceX.