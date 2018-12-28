Игра не стоила свеч: зачем Украине потребовалось военное положение

Напомним, 26 ноября на 30 суток военное положение ввели в областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей в связи с нападением России на украинские корабли у Керченского пролива и захватом в плен 24 украинских моряков.

По словам президента, причиной для отмены стал анализ всех составляющих текущей ситуации безопасности в стране, а также угроза срыва грядущих президентских выборов. «Я хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась и российская угроза, и возможно, - я буду с вами откровенен, - если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить этот военное положение", - заявил Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Таким образом гарант признался, что не прочь продлить хотя бы некоторые ограничения, внедренные во время режима военного положения. Но зачем? И, если эти ограничения на самом деле важны для нашей безопасности, то почему все-таки их упраздняют?..

В сущности, единственным публично заметным достижением завершившегося военного положения был запрет въезда на территорию Украины мужчин-россиян возрастом от 16 до 60 лет. По подсчетам Государственной пограничной службы, цифра граждан РФ, которых не пустили за прошедший месяц в Украину, достигла 1650 человек. Но возможность ввести такое ограничение есть и вне рамок военного положения. Скорее, ограничение на въезд для лиц российского гражданства шло в комплекте к ВП, бонусом.

Правда, еще, по данным МВД, за этот месяц в областях с военным положением также снизилось количество совершенных преступлений. По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, «зафиксировано уменьшение количества уголовных правонарушений (-20%), в том числе тяжких и особо тяжких (-23%), случаев нанесения тяжких телесных повреждений (- 37%), разбоев (-29%), грабежей (27%), краж (-23%), незаконных завладений транспортными средствами (-47%), нарушений правил безопасности дорожного движения (-49%)». При этом, выявлено больше фактов незаконного обращения с оружием (+26%) и сбыта наркотических средств (+35%) – но это означает, что большее количество людей подверглись проверкам или досмотрам и, возможно, более тщательным досмотрам.

Что же касается боеспособности украинской армии, то, по словам Порошенко, она улучшилось – за время военного положения были усилены оборонительные возможности Вооруженных сил Украины (но глава державы не конкретизировал, какие и как именно), проведена передислокация подразделений (сомнительно только, что для этого необходим особый правовой режим), доукомплектованы боевые части и в войска поступило новое вооружение и техника (что, опять же, происходило и могло происходить и в «мирном» режиме).

Так зачем на самом деле властям понадобилось именно сейчас вводить военное положение даже на такой короткий срок, если большинство достигнутых за его время целей можно было достичь и без ВП?..

Чтобы, видимо, хоть как-то ответить на эти вопросы, на 28 декабря Администрация президента запланировала непубличный армейский отчет о результатах военного положения.

Вынужденная тренировка

Как уже писал УНИАН, о введении военного положения в Украине говорили еще с начала агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма. На тот момент главным аргументом его отсрочки было то, что в случае объявления в стране военного положения, Украина могла лишиться финансовой поддержки со стороны Запада. В конечном счете, причина отсутствия военного положения за все годы российской агрессии, по мнению депутатов пропрезидентской фракции БПП, конкретно в том, что в его поддержку не было голосов народных депутатов. Впрочем, это утверждение не выдерживает никакой критики: ведь, в итоге, месяц назад ВП-таки ввели, при чем, - накануне выборов президента, что сразу же вызвало шквал критики как политиков, так и людей, от политики далеких.

Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий, объясняя непоследовательность и непубличность решений по введенному в конце пятого года войны военному положению, считает, что власть, наконец-то, взялась за голову и принялась за работу. Правда, он воспринимает 30-дневное ВП в отдельных регионах как некую тренировку или репетицию. «Однозначно, введение режима военного положения Украине было необходимо, так как страна впервые получила знания и опыт, который мы бы иначе получили в случае полномасштабной российской агрессии. И в дальнейшем необходимо проводить подобные мероприятия в тренировочном режиме в отдельных областях, чтобы можно было внести соответствующие изменения в законодательство», - говорит эксперт.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий разделяет эту точку зрения и считает, что внезапное введение военного положения в конце ноября можно объяснить тем, что, с его введением впервые в истории, власть устроила проверку того, как в принципе может работать военное положение.

«Можем повторить»?..

Итогом такой проверки и – главным «плюсом» завершившегося военного положения – по мнению военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, можно считать то, что, благодаря ему, хотя бы на пятом году войны на Донбассе, все же были проведены внеплановые учения с территориальной обороной и резервистами.

Подтвердил эту мысль и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, заявив, что организовать надлежащие мероприятия стало возможным только после введения ВП.

…Что указывает на необходимость проведения реформ в данном секторе: ведь нормативная база о работе с резервистами и территориальная оборона у нас, вроде бы, есть, - но, на деле, это все – не работает. И, хотя проблемы уже стали вроде бы для всех очевидны, а ВП закончилось – вносить корректирующие законопроекты ни президент, ни Кабмин, ни депутаты не спешат.

А в остальном, Жданов убежден, что политическая подоплека для введения особого положения все же была решающей: «С учетом того, что на момент введения военного положения происходило в стране, его начало можно объяснить лишь политическими мотивами – попыткой взять под контроль страну на 60 дней с возможным перемещением выборов. Но Порошенко это не удалось, ведь тогда даже Ангела Меркель накануне голосования за введение военного положения в Раде обратилась с заявлением о том, чтобы не переносить выборы», - говорит Жданов.

Тем не менее, разыграть карту с выборами президент, в итоге, все же смог – но в избирательной гонке не президентского, а местного масштаба. Ведь поскольку выборы объединенных территориальных громад, которые были намечены на 23 декабря из-за военного положения, также оказались под угрозой срыва, Порошенко, якобы «спасая ситуацию», внес законопроект о проведении выборов в объединенных территориальных громадах (ОТГ) даже в режиме военного положения (хотя выборы во время ВП в Украине запрещены). И, вероятно, этот «акт милосердия» сыграл на руку пропрезидентскому политическому бренду – так как БПП получил более трети мест избранных кандидатов от партий в территориальных громадах.

По убеждению Жданова, законами Украины четко предусмотрено, что при наличии факта агрессии внешнего врага президент уже давно был обязан ввести военное положение. А потому, все, происходящее сейчас – исключительно попытка поиска политических преференций (возможностей для пиара) действующей власти, которая нисколько не способствует восстановлению территориальной целостности страны.

Именно этот мотив удивления не вызывает – согласно опросу социологической группы «Рейтинг», именно Порошенко сейчас возглавляет антирейтинг доверия кандидатов в президенты, так как за него в любом случае не готовы голосовать более половины украинцев.

С другой стороны, руководитель центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев полагает, что введение военного положения – реакция на патовую для Порошенко ситуацию и вынужденная мера, ведь игнорирование захвата Россией в плен украинских моряков могло бы окончательно погубить президентский рейтинг. «При каждой власти есть люфт в 10-12% ее поддержки среди электората, но, поскольку у Порошенко рейтинг ниже этой отметки, то в введении военного положения была политтехнологическая логика – не исключено, что власти могут прибегнуть к его повторному введению, так как могут аргументировать свое решение тем, что при военном положении в стране было относительно спокойно. Президенту, учитывая его рейтинги, нужно все время играть на повышение ставок, и потому к этому вопросу позднее могут вернуться. В целом для Порошенко введение ВП все же сыграло только в минус – прироста рейтинга из-за него вряд ли удастся добиться, так как у многих украинцев возник вопрос о том, почему его все же не ввели в начале 2014 года, когда угроза на фронте была реальнее», - считает Золотарев.

В итоге, эксперты констатируют, что военное положение, которое, вероятнее всего, вводили, чтобы выиграть хоть какое-то время для гаранта перед предвыборной гонкой, не принесло запланированных плодов.

Ни президенту, ни государству.

Анастасия Заремба