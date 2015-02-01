Российское МЧС заявляет, что очередной «гумконвой» разгрузился и вернулся в Россию

Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций РФ.

Согласно сообщению, колонна состояла из более 170 грузовиков и перевозила более 1500 тонн «гуманитарной помощи». Никаких сбоев при этом не возникло, заявили в МЧС РФ.

Читайте такжеООН требует от России полного перечня содержимого ее «гуманитарных конвоев»Среди грузов были продукты питания, медикаменты, строительные материалы, электроэнергетическое оборудование и “другие материальные средства, необходимые для жизнеобеспечения населения”, - говорится в сообщении.

Также в России заявляют, что колонну на всем пути сопровождала миссия ОБСЕ. В отчете СММ ОБСЕ за 31 января такой информации нет.