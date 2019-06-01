В первое воскресенье лета в части Украины будет солнечно, а в части дождливо (карта)
Грозы ожидаются в большинстве центральных, северных и Харьковской областях.
Погода в Украине в воскресенье, 2 июня, будет по-летнему теплой и местами даже жаркой. В некоторых областях пройдут дожди и ожидаются грозы, однако холоднее от этого не станет.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, в воскресенье, 2 июня, в большинстве центральных, северных и Харьковской областях ожидаются местами грозы, в Сумской, Харьковской, Черкасской области, Полтавской области - местами град и шквалы 15-20 м/сек.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июнь
Температура воздуха днем 2 июня в среднем по Украине составит от +24 до +32 градусов.
Дождь в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Во всех этих областях, кроме западных, ожидаются грозы.
На остальной территории будет тепло и даже жарко.
Прогноз погоды на воскресенье, 2 июня, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – +29...+31
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +26...+28
Днепр – +30...+32
Запорожье – +30...+32
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +30...+32
Киев – +25...+27
Погода в Украине
- Винница+24°... +14°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+32°... +18°
- Житомир+26°... +15°
- Запорожье+33°... +19°
- Ивано-Франковск+23°... +13°
- Киев+26°... +16°
- Кировоград+27°... +17°
- Луганск+33°... +18°
- Луцк+25°... +13°
- Львов+24°... +13°
- Николаев+31°... +17°
- Одесса+26°... +17°
- Полтава+26°... +18°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+29°... +17°
- Сумы+24°... +16°
- Тернополь+22°... +13°
- Харьков+28°... +19°
- Херсон+32°... +18°
- Хмельницкий+22°... +12°
- Черкассы+27°... +17°
- Чернигов+26°... +14°
- Черновцы+20°... +15°