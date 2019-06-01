В первое воскресенье лета в части Украины будет солнечно, а в части дождливо (карта)

Грозы ожидаются в большинстве центральных, северных и Харьковской областях.

Завтра на территории некоторых областей Украины ожидаются грозы, град и шквалы / фото ТСН

Погода в Украине в воскресенье, 2 июня, будет по-летнему теплой и местами даже жаркой. В некоторых областях пройдут дожди и ожидаются грозы, однако холоднее от этого не станет.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в воскресенье, 2 июня, в большинстве центральных, северных и Харьковской областях ожидаются местами грозы, в Сумской, Харьковской, Черкасской области, Полтавской области - местами град и шквалы 15-20 м/сек.

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Температура воздуха днем 2 июня в среднем по Украине составит от +24 до +32 градусов.

Дождь в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Во всех этих областях, кроме западных, ожидаются грозы.

На остальной территории будет тепло и даже жарко.

Прогноз погоды на воскресенье, 2 июня, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +30...+32

Запорожье – +30...+32

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +30...+32

Киев – +25...+27