Другие электронные валюты также снизились в цене.

На минувших выходных, 4 декабря, на рынке криптовалют наблюдалось рекордное падение за последние несколько месяцев: всего за 24 часа цена биткоина упала с более чем $57 000 до $42 000 за единицу.

Через некоторое время криптовалюта отыгралась в цене, однако риски падения курса биткоина вполне реальны. Согласно данным криптобиржи CoinDesk, по состоянию на 14:30 по Киеву в понедельник, 6 декабря, стоимость биткоина составляла $48 591.

Вслед за биткоином упала цена всех криптовалют из первой десятки, в среднем на 15-20 процентов. Так:

Ethereum подешевел на 14,91%, до $3,89 тыс.;

Litecoin на 24,96%, до $153,2;

Monero на 18,76%, до $195,9.

Они постепенно отыграли позиции, но все еще далеки от своих пиковых рейтингов.

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На фоне обвала первой криптовалюты общая капитализация рынка цифровых активов также упала: если на своем пике в ноябре она составляла более $3 трлн, то сегодня – около $2,3 трлн.

Чем вызвано такое резкое падение? Однозначного ответа нет, но считается, что главным стимулом стала нестабильная неделя на финансовых рынках. Также пасения инвесторов вызывает распространение нового штамма COVID-19.

Биткоин в Украине:

6 октября 2021 года Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой "закон о биткоине". Президенту не понравилась нынешняя редакция документа – он хочет, чтобы нардепы внесли в него поправки.

Законопроект "О виртуальных активах" (№3637) был внесен в Верховную Раду 11 июля 2020 года. Он позволит держателям таких активов обменивать их и вносить в декларацию. Международные криптокомпании смогут зарегистрировать бизнес в стране. Украина – одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире, однако весь оборот находится в тени.

Глава Минцифры Михаил Федоров тогда объяснял, что закон позволит упорядочить рынок криптовалюты, и уверял, что уже скоро криптобиржи смогут официально работать в украинской юрисдикции, а развитие новой индустрии привлечет инвестиции в государство.

При этом в Нацбанке исключали возможность присвоения виртуальным активам статуса платежного средства.

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Автор: Денис Пономаренко