Город планируют построить в восточном регионе Ла-Юнион.

Сальвадор намерен выпустить биткоин-облигации для того, чтобы в ближайшем будущем построить первый в мире криптовалютный город.

Предполагается, что город получит название Биткоин Сити. Такое заявление сделал президент Сальвадора Наиб Букеле, сообщает Reuters.

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Город планируют построить в восточном регионе Ла-Юнион.

"Это полностью экологичный город, который работает и получает энергию от вулкана", — отметил Букеле.

Предполагается, что он будет получать геотермальную энергию от вулкана, а его резиденты будут освобождены от всех налогов кроме налога на добавленную стоимость (НДС).

По словам Букеле, Сальвадор планировал выпустить первые биткоин-облигации в 2022 году.

Директор по стратегии поставщика технологии блокчейн Blockstream Самсон Моу отметил, что первый 10-летний выпуск "вулканических облигаций" будет объемом в $1 млрд.

Биткоин в Сальвадоре:

Сальвадор стал первой страной в мире, которая признала биткоин официальным платежным средством.

С сентября 2021 года жители страны могут расплачиваться криптовалютой, платить налоги в биткоинах и использовать его для погашения ипотеки.

Власти перечислили гражданам по $30 в биткоинах за установку официального криптовалютного кошелька Chivo.

Биткоин в Украине:

6 октября 2021 года президент Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой закон о биткоине, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов, и вернул его в парламент со своими предложениями.

Законопроект "О виртуальных активах" (№3637) был внесен в Верховную Раду 11 июля 2020 года. В первом чтении документ приняли 2 декабря, а во втором - 8 сентября 2021 года 276 голосами.

Документ легализировал использование виртуальных активов в Украине и вводил регулирование его различными госорганами.

При этом, по состоянию на сентябрь 2021 года, в Нацбанке исключали возможность присвоения виртуальным активам статуса платежного средства.

Как менялся курс биткоина:

Автор: Елена Коваленко