Президенту не нравится нынешняя редакция документа - он хочет, чтобы нардепы внесли в него поправки.

Президент Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой законопроект, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов, и вернул его в парламент со своими предложениями.

Об этом сообщили на сайте ВР, однако текст с предложениями Зеленского на сайте парламента еще не появился.

Таком образом, теперь нардепам придется либо заново принять за закон с предложениями президента, либо преодолеть его вето голосами двух третьих конституционного состава Верховной Рады (это 338 голосов).

Закон о биткоине: что известно

Законопроект "О виртуальных активах" (№3637) был внесен в Верховную Раду 11 июля 2020 года. В первом чтении документ приняли 2 декабря, а во втором - 8 сентября 2021 года 276 голосами.

Читайте такжеКриптовалюта в законе. Как депутаты предлагают легализовать цифровые деньгиДокумент легализует использование виртуальных активов в Украине и вводит регулирование его различными госорганами.

В Министерстве цифровой трансформации надеются, что эта инициатива приведет к детенизации рынка криптовалют в Украине, предоставив ей юридический статус, а участники рынка - возможность защищать права на виртуальные активы в суде.

При этом их владельцы смогут легально обменивать и декларировать криптовалюту, а международные криптокомпании - регистрировать блокчейн-бизнес в Украине

Как уже сообщал УНИАН, в Нацбанке исключают возможность присвоения виртуальным активам статуса платежного средства.

Автор: Станислав Кожемякин