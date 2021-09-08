При этом регулятор подчеркнул важность законодательного регулирования оборота виртуальных активов внутри страны.

Виртуальные активы не будут средством платежа в Украине, потому что единственным законным средством платежа в Украине является гривна.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины, комментируя на официальной Facebook- странице принятый депутатами во втором чтении и в целом законопроект "О виртуальных активах".

"Виртуальные активы не будут средством платежа в Украине. Законным средством платежа в Украине является гривна. Национальный банк осуществляет эмиссию национальной валюты, отвечает за ее покупательную способность и защищенность, регулирует оборот и расчеты с ней. Благодаря этому центральный банк может осуществлять эффективную монетарную политику и обеспечивать монетарный суверенитет Украины", - говорится в сообщении.

При этом регулятор подчеркнул важность законодательного регулирования оборота виртуальных активов в Украине.

Читайте такжеВ Украине продолжается рост доллара"Технологические инновации, связанные с виртуальными активами, должны открыть много перспективных возможностей, в частности по улучшению доступа к финансовым услугам, усиление конкуренции на рынке платежных услуг, содействие привлечению инвестиций и тому подобное", - говорится в сообщении.

8 сентября 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о виртуальных активах, который предусматривает законодательное урегулирование рынка цифровых активов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект предусматривает комплексное регулирование отношений в части создания, выпуска в оборот виртуальных активов, заключения и исполнения сделок с ними.

Автор: Богдан Слуцкий