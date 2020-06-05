"Это настоящий успех": 25-летняя гонщица забросила карьеру и стала порноактрисой (фото)

Австралийка призналась, что теперь работа порноактрисой позволит ей приобрести недвижимость и погасить долги.

Австралийская 25-летняя гонщица Рени Грейси забросила карьеру и стала порноактрисой.

Об этом сообщает The Sun.

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Спортсменка заявила, что зарабатывала в гонках очень мало, а новая работа приносит ей хороший доход.

«Я не могла и мечтать о таких деньгах. Меня устраивает то, чем я теперь занимаюсь», - добавила Грейси.

Австралийка также призналась, что теперь работа порноактрисой позволит ей приобрести недвижимость и погасить долги.

«Посмотрите на то, чего я достигла. Это настоящий успех», - считает она.

Грейси стала первой женщиной-пилотом, участвовавшей в серии туринговых гонок Supercars.

Как сообщал УНИАН, известная порноактриса Хизэр Ван раскрыла подробности отношений с порноактером Томми Вудом, который не раз избивал ее, когда они были парой.

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