"Это настоящий успех": 25-летняя гонщица забросила карьеру и стала порноактрисой (фото)
Австралийская 25-летняя гонщица Рени Грейси забросила карьеру и стала порноактрисой.
Об этом сообщает The Sun.
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Спортсменка заявила, что зарабатывала в гонках очень мало, а новая работа приносит ей хороший доход.
«Я не могла и мечтать о таких деньгах. Меня устраивает то, чем я теперь занимаюсь», - добавила Грейси.
Австралийка также призналась, что теперь работа порноактрисой позволит ей приобрести недвижимость и погасить долги.
«Посмотрите на то, чего я достигла. Это настоящий успех», - считает она.
Грейси стала первой женщиной-пилотом, участвовавшей в серии туринговых гонок Supercars.
Как сообщал УНИАН, известная порноактриса Хизэр Ван раскрыла подробности отношений с порноактером Томми Вудом, который не раз избивал ее, когда они были парой.
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