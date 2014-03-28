РФ заявляет, что при голосовании по Украине в ООН применяли политический шантаж и угрозы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявили в Департаменте информации и печати МИД РФ, комментируя поддержку мировым сообществом территориальную целостность Украины.

«Широкий разброс позиций государств-членов ООН, большое число воздержавшихся и не присутствовавших на голосовании стали красноречивым свидетельством неприятия однобокой трактовки происходящих в Украине событий. При этом известно, какое беспардонное давление, вплоть до политического шантажа и экономических угроз, оказывалось на целый ряд государств-членов с тем, чтобы они проголосовали «за», - заявили в МИД РФ.

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По мнению российского внешнеполитического ведомства, «контрпродуктивная инициатива с резолюцией Генассамблеи лишь осложнит содействие урегулированию внутриполитического кризиса в Украине».

МИД РФ призывает «конструктивно настроенных и независимо мыслящих участников международного сообщества направить усилия на реальное содействие стабилизации обстановки в этой стране и проявить уважение к результатам свободного волеизъявления населения Крыма, которое уже сыграло свою историческую роль, и оспаривать это бесполезно».

«Не вызывает ничего, кроме сожаления, та достойная лучшего применения настойчивость, с какой власти в Киеве и представляющие их интересы иностранные «адвокаты» пытаются извратить суть происходящих на Украине тревожных процессов. Задействован на полную мощность весь нерастраченный потенциал пропагандистской машины времён «холодной войны», с тем чтобы увести на задний план факт глубочайшего внутриполитического кризиса в Украине, и переложить ответственность за эскалацию напряжённости на Российскую Федерацию», - считают в МИД РФ.

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Как сообщал УНИАН, 27 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая не признает проведенный 16 марта референдум в Крыму об отделении от Украины и дальнейшей аннексии полуострова Россией.

«За» резолюцию проголосовали 100 членов Генассамблеи, воздержались - 58, а одиннадцать проголосовали «против».