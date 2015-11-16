Как живет оккупированный Новоазовск (видео)

Сейчас в городе работает несколько промышленных предприятий и часть гуманитарной инфраструктуры. Как живет оккупированный город повествует сюжет Громадське.Схід.

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Сообщается, что под контролем "ДНР" частично работают предприятия: "Новоазовская птицефабрика", "Агрофирма "Россия", "Новоазовский завод минеральной воды".

Что касается социальной сферы, то в Новоазовске работают пять детских садов, районная больница, дом культуры, детская школа искусств, две библиотеки. В летний период действуют два детских оздоровительных лагеря. Также открыты три школы и филиал Луганского национального аграрного университета.

Оккупация Новоазовска началась с того, что 15 марта 2014 представители компартии Украины провели в Новоазовске митинг под лозунгом "За Крым! За Донбасс! За референдум!", говорится в ролике. Так началось сепаратистское движение. В начале апреля 2014 года в Донецке боевики захватили здание областного совета и областной госадминистрации, а потом провозгласили образование так называемой "республики".

В середине августа Россия сконцентрировала на границе с Новоазовском значительную часть своих войск. 27 августа боевики и российские войска взяли под контроль пункт пропуска "Новоазовск". 28 августа танки России вошли в Новоазовск. Над городской администрацией был поднят флаг так называемой "ДНР". Силы МВД Украины и Государственной пограничной службы, не имели тяжелого вооружения, были выведены из города. Армия отступила в Мариуполь.

По данным авторов видео, цены на основные продукты в Новоазовске такие:

Мясо - 100-120 грн / кг

Подсолнечное масло - 45 грн / л

Сахар - 45 грн / кг

Молоко - 13 грн / л

Сельдь - 80 грн / кг

Хлеб - 5 грн

Картофель - 20 грн / кг.