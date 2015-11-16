В Луганской области на фугасе подорвались трое украинских военных

13:24, 16 ноября 2015
Война
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На Луганщине погибли трое украинских военных.

REUTERS

В районе поселка Золотое Луганской области на фугасе подорвались и погибли трое украинских военных.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Вблизи поселка Золотое на радиоуправляемом фугасе подорвались и погибли трое украинских военных», - сказал он.

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