ОБСЕ зафиксировала 59 грузовиков с углем, который вывозили в Россию

Об этом говорится в дневном отчете миссии.

Наблюдатели ОБСЕ вдоль украинско-российской границы посетили три пограничных пункта пропуска в Донецкой области на оккупированной территории "ДНР".

"В подконтрольном "ДНР" пункте пропуска «Мариновка» (79 км на юго-восток от Донецка), Специальная мониторинговая миссия насчитала 59 загруженных углем тяжелых грузовиков и девять гражданских автомобилей, которые ожидали, чтобы пересечь границу в Российскую Федерацию", - говорится в отчете.

Представители мониторинговой миссии пообщались с четырьмя мужчинами и двумя женщинами, которые сообщили, что в среднем для гражданского транспорта время ожидания составляет 15-20 минут для пересечения границы. В то же время, некоторые водители грузовиков сказали наблюдателям, что они должны ждать не менее 20 часов, чтобы пересечь границу в сторону РФ.

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"Двое водителей грузовиков СММ сообщили, что уголь в большом количестве перевозится в Российскую Федерацию на протяжении последних нескольких дней", - говорится в отчете.

Кроме того, рядом с подконтрольным "ДНР" пунктом пропуска «Успенка» (73 км на юго-восток от Донецка), инструкторы ОБСЕ видели 68 гражданских автомобилей, на которых в основном были украинские номерные знаки. Эти автомобили также ожидали, чтобы пересечь границу в сторону РФ.

На еще одном оккупированном пункте пропуска «Ульяновское», миссия ОБСЕ заметила только одного человека, который пешком переходил границу со стороны РФ.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября миссия ОБСЕ на оккупированной части Донецкой области зафиксировала 36 грузовиков с углем, следовавших в РФ.