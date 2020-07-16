Вкусное гороховое пюре: как правильно приготовить полезное блюдо

Вкус из детства – так можно сказать об этом замечательном сытном блюде.

Пюре является традиционным угощением, которое становится основой для многих других блюд. То же касается и горохового пюре – очень вкусного и полезного блюда.

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В общем гороховое пюре может подаваться и как гарнир, и как самостоятельное блюдо в виде каши на завтрак или обед. Также оно может быть начинкой для пирогов или небольших пирожков, различных запеканок и блинов.

Перед приготовлением горох нужно замочить на несколько часов в холодной воде. Благодаря этому он быстрее сварится и легче будет превратить горох в кашу или пюре.

Гороховое пюре с маслом

Горох - 100 г

Вода - 250 мл

Соль - по вкусу

Масло сливочное (для подачи) - по вкусу

Горох перебрать, очистить от мусора, если есть. Несколько раз промыть водой, пока она не станет прозрачной. Замочить горох в воде на ночь в соотношении 1:2.

Слить с гороха воду. Переложить его в кастрюлю, залить водой, 250 мл. Посолить. Дать воде в кастрюле закипеть, затем уменьшить огонь до медленного и готовить пюре 40-45 минут.

С готового гороха слить жидкость (если она не выкипела) и с помощью картофелемялки или блендера превратить гороховую кашу в пюре. Подавать гороховое пюре, полив сливочным маслом.

Гороховое пюре с луком и грибами

Горох - 200 г

Шампиньоны - 150 г

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Масло оливковое - 1 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Горох перебрать и залить водой на ночь, примерно на 8 часов. Утром слить с разбухшего гороха воду, переложить его в кастрюлю. Влить в кастрюлю литр чистой воды и варить горох на небольшом огне минут 40-45. В конце варки добавить 1 чайную ложку соли.

Тем временем очистить шампиньоны и нарезать их кубиками. Лук нарезать мелкими кубиками.

В разогретую сковороду налить масло и обжарить лук с грибами до мягкости, минут 10.

Морковь натереть на средней терке. Добавить ее в сковороду к луку и грибам. Пожарить овощи с грибами еще 5-7 минут. Посолить и поперчить по вкусу.

Слить с гороха в стакан жидкость, в которой он варился. Если гороховая каша получилась густая, то можно разбавить ее этим отваром.

Превратить горох в пюре в блендере или с помощью картофелемялки. Добавить в гороховое пюре обжаренные грибы с луком и морковью.

Гороховое пюре с курицей в мультиварке

Горох - 2 ст.

Лук - 1 шт.

Болгарский перец - 1 шт.

Помидоры - 1 шт.

Чеснок - 1 зубч.

Куриное филе - 300 г

Специи сухие - по вкусу

Зелень - по вкусу

Соль - по вкусу

Вода - 6 ст.

Подсолнечное масло - 2 ст. л.

Промыть горох водой. Замочить его в холодной воде на несколько часов или на ночь. Если в помещении тепло, то лучше убрать в холодильник, чтобы не закис.

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Смазать дно чаши мультиварки маслом и выложить промытый горох, куриное филе и овощи. Посолить по вкусу и добавить сухие специи. Залить водой и положить на 2 часа готовить в режиме "тушение".

Переложить сваренный горох в другую кастрюлю и измельчить его, используя блендер или картофелемялку.

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