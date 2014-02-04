Азаров назвал ложью информацию о его австрийском гражданстве

«Я никогда ни в одно европейское государство не обращался с просьбой о предоставлении мне паспорта. Поэтому официально заявляю, что информация, которая сейчас распространяется обо мне в СМИ, является ложью!», - написал он.

Читайте такжеВ ЕП заявляют, что несколько украинских членов Кабмина и нардепов якобы имеют австрийские паспорта Также пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко категорически опровергает информацию, распространенную некоторыми СМИ о том, что НиколайАзаров имеет гражданство Австрии.

«Информация о паспорте гражданина Австрии, а также относительно имущества и активов на территории этого государства Николая Азарова не отвечает действительности», - заявил Лукьяненко.

Читайте такжеЕС должен помешать бегству украинских олигархов в случае введения ЧП – евродепутатКроме того, говорится в сообщении, «Николай Азаров требует от Ребекки Гармс, на которую ссылаются СМИ, или привести доказательства, или опровергнуть и извиниться за распространение ложной информации. В противном случае он подаст соответствующий иск в судебные органы». Як сообщал УНИАН, Азаров подал 28 января 2014 года заявление об отставке с должности премьер-министра Украины. Президент Виктор Янукович просьбу об отставке удовлетворил, а также отправил в отставку весь Кабинет министров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, на пресс-конференции в Страсбурге во время сессии Европейского парламента влиятельный европарламентарий Ребекка Хармс заявила, что Европейский Союз должен принять меры, чтобы предотвратить побег причастных к насилию украинских олигархов и правительственных чиновников, которые имеют паспорта стран ЕС, в случае введения чрезвычайного положения в Украине. "Ситуация, как выглядит, вызывает огромное беспокойство. В частности это касается олигархов и возможности того, что они могут покинуть страну. Некоторые из них, конечно, имеют паспорта стран ЕС - например, Австрии. Есть возможность, что они выедут из страны... Европейский парламент должен исправить слабую позицию Европейской Комиссии в этом вопросе", - сказала Хармс. Она назвала по крайней мере три фамилии главных украинских правительственных чиновников и парламентариев, которые имеют паспорта Австрии.

Позднее Радио «Свобода» сообщило, что Хармс заявила: «Арбузов, Клюев и Азаров – люди, на которых лежит ответственность за насилие и террор в Украине, – владеют паспортами Австрии и могут свободно посещать ЕС».