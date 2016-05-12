Крымские правозащитники констатируют отсутствие диалога украинской власти с крымчанами

В документе поднимается проблема о том, что с начала оккупации Крыма и до сих пор ни один из представителей украинской власти так и не обратился к крымчанам, а Президент страны Пётр Порошенко так и не объяснил крымчанам, что с ними произошло в феврале-марте 2014 года, и что с ними происходит сейчас.

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«Сегодня крымчане как-никогда нуждаются в диалоге с официальными властями Украины. Жителям оккупированного Крыма очень важна эта коммуникация, чтобы не чувствовать себя забытыми и оторванными от Родины. По факту, до сих пор, ни в одной из доступных коммуникаций – ни на сайтах, ни в социальных сетях, ни через видеоканалы, и другие СМИ в целом - не было никакого официального обращения к жителям полуострова и тем, кто вынужден был оттуда переехать на материковую Украину. Поэтому крымчане и требуют диалога с официальными властями Украины и непосредственно Президентом. Ведь они имеют право знать, что ждет их в будущем и какие действия планирует предпринять власть, чтобы защитить права и свободы своих граждан»», - прокомментировал опубликованный документ Александр Лиев, председатель правления общественной организации «Правозащитная группа 20 февраля».

«Для справки:Общественная организация «Правозащитная группа 20 февраля» была создана в октябре 2015 года для обеспечения соблюдения прав и свобод крымчан всех национальностей на материковой части Украины и в условиях оккупации, для разработки деоккупационной стратегии, а также стратегии экономического, социального, политического, культурного и курортно-рекреационного развития постоккупационного полуострова - «Крым 2.0».

Организация объединила экспертов и специалистов различных профессий и специализаций с целью помощи государству вернуть Крым, принять «правильные и своевременные контроккупационные меры и начать деоккупационные процессы». Название организации выбрано неслучайно. Ведь именно 20 февраля 2014 определено Верховной Радой Украины как день начала оккупации.