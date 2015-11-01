Президент о деле Корбана: Украина должна услышать новые фамилии тех, кого привлекут к ответственности

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что расследование по делу Геннадия Корбана должно проходить максимально прозрачно, и заявляет, что страна в ближайшее время должна услышать новые фамилии тех, кто будет привлечен к ответственности.

Об этом он заявил в интервью украинским телевизионным каналам, которое транслировалось в воскресенье вечером.

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"Моя реакция абсолютно проста. Позиция первая - несколько недель назад, когда парламент снимал неприкосновенность с народных депутатов, привлеченных к ответственности, я твердо пообещал - это только начало: и процессы борьбы с коррупцией, и решительные процессы восстановления законности будут продолжаться. Позиция вторая - я подчеркиваю и настаиваю, что расследование должно происходить максимально прозрачно, транспарентно и должны быть все основания, чтобы вызвать доверие общества, поскольку единственным основанием для расследования являются преступления, которые творятся, нарушения законодательства против государства. Допустить этого я не могу. И позиция третья - на Корбане никто останавливаться не будет, и у нас нет иммунитета от расследования, от привлечения к ответственности за коррупционные преступления ни у кого: ни от команды новой власти, где также должны быть возбуждены дела, ни от старой власти, где все виновные должны быть привлечены к ответственности ", - сказал он.

Порошенко отметил, "что страна в ближайшее время услышать новые фамилии тех, кто будет привлечен к ответственности".

"Я думаю, что силовики лучше меня знают (фамилии этих людей). Я не думаю, что президент должен в это вмешиваться ", - сказал глава государства.

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Как сообщал УНИАН, утром 31 октября в Днепропетровске начались обыски «укроповцев». Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у председателя правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Затем Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, где политику стало плохо.

Впоследствии стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.