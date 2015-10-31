У Порошенко не видят никакой политики в репрессиях против Корбана, волонтеров и УКРОПа

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, комментируя задержание Корбана СБУ.

"У нас почему-то всегда, когда у правоохранительных органов есть претензии к политикам относительно чисто статей уголовного кодекса, которые не касаются ни политики, ни политической деятельности, сразу идут обвинения, что это преследование за политическую деятельность", - сказал Кононенко.

Он добавил, что в СБУ сообщили о статьях по этому делу. "Эти статьи никакого отношения не имеют ни к политике, ни к политикам. И никак не связаны с выборами", - сказал депутат.

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Кононенко высказал мнение, что правоохранительные органы должны "заниматься своими делами независимо от выборов или времени: после или до выборов".

"На это их нанимало общество. И тем более, что вызовы в обществе сейчас такие, что общество хочет видеть и борьбу с коррупцией, общество хочет видеть и разоружения нелегальных бандформирований. Общество хочет видеть безопасность на улицах", - сказал депутат.

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Он добавил, что "здесь мы должны дать возможность правоохранительным органам провести в соответствии с законодательством расследование и тогда обществу объявить результаты".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии "УКРОП" заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла и Натальи Хазанив, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета "УКРОП" Бориса Филатова.

По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". Во время задержания они не предоставили никаких документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.