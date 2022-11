Программу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с украинским президентом снимали в киевском метрополитене.

Президент Украины Владимир Зеленский стал гостем известного шоу Дэвида Леттермана "Мой следующий гость не нуждается в представлении" на Netflix. Ожидается, что выпуск покажут в конце этого года. Об этом сообщил стриминговый сервис в своем Twitter-аккаунте:

"Дэвид Леттерман недавно посетил Киев, чтобы взять интервью у президента Владимира Зеленского для предстоящего эпизода шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении".

Интервью записывали в столичном метро. В сети показали короткое видео со съемок.

Известно, что сам Леттерман ничего не сообщал о визите в Украину. Но фотографии с именитым американцем все равно всплыли, так как 21 октября его заметили на подпольном стендапе.

Что известно о шоу Леттермана

"Мой следующий гость не нуждается в представлении" ("My Next Guest Needs No Introduction") - американское ток-шоу с Дэвидом Леттерманом, которое выходит на Netflix с января 2018 года. Четырежды программа была номинирована на премию Primetime Emmy Award как выдающийся документальный сериал или специальный сериал.

Напомним, Зеленский пообщался с актером Бенедиктом Камбербэтчем.

