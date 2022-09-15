Исполнитель роли Шерлока в культовом сериале поддерживает Украину с первых дней после полномасштабного вторжения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу по видеосвязи с известным британским актером Бенедиктом Камбербэтчем. Как заявил глава государства, Камбербэтч помогает Украине достучаться до народов тех государств, где власть не поддерживает Украину. Об этом стало известно из Telegram-канала Зеленского.

"Пообщался с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем. Искренне благодарен за солидарность с нашим государством и гражданами", - сообщил президент.

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"Важно, чтобы тема Украины оставалась одной из главных. И такие известные люди помогают нам достучаться до народов тех государств, где власть не поддерживает Украину", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, в июне Украину посещал известный американский актер Бен Стиллер. Он побывал в Ирпене и Макарове, а также встретился с Зеленским. Президент Украины и американский актер обсудили нужды временно перемещенных лиц в Украине.

Напомним, в марте этого года Камбербэтч вышел на сцену кинофестиваля в Санта-Барбаре с флагом Украины. В речи он призвал поддержать финансово организации, которые помогают беженцам, а также не молчать о войне в Украине.

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