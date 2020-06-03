Просто, вкусно и красиво: как приготовить торт без выпечки

Оригинальные торты, которые готовятся без использования духовки, необычные и эффектные.

Доступные продукты и простое приготовление с необычным результатом – все это о торте без выпечки.

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Такой десерт – отличный выход, когда не хочется возиться с выпечкой и духовкой, а сладкого очень хочется!

Готовятся торты без выпечки очень быстро и легко, а получаются они вкусными и всегда достойно выглядят на праздничном столе. Основными компонентами их обычно являются печенье, ягоды, фрукты или орехи в сочетании с заварным, сметанным или кремом из сгущенки.

Творожный торт с клубникой

Печенье песочное – 250 г

Творог 9% – 500 г

Клубника – 500 г

Желатин листовой – 20 г

Йогурт клубничный – 250 мл

Сливки 33% – 300 г

Сахар – 250 г

Масло сливочное – 150 г

Желатин залить холодной кипяченой водой и оставить для набухания.

В чашу комбайна выложить печенье, предварительно поломав его кусочками. Измельчить в крошку. Растопить сливочное масло и добавить его к печенью, прокрутить, чтобы масло с крошкой хорошо соединились.

Взять плоскую тарелку, поставить на нее кольцо от разъемной формы, высыпать крошку и хорошо ее утрамбовать. В миску поместить творог, добавить к нему клубничный йогурт и 150 г сахара. Взбить смесь блендером до однородного состояния.

Клубнику разрезать на 2-4 части, в зависимости от размера ягод.

Взбить сливки с сахаром (100 г) до пышной массы. Перед взбиванием чашу охладить в холодильнике или морозилке. Сливки добавить в творожно-йогуртовую смесь и аккуратно перемешать лопаткой.

Желатин отжать от лишней воды, выложить в ковш и прогреть на водяной бане до растворения. Дать желейной массе остыть и аккуратно ввести ее в творожную смесь. Также добавить половину клубники и перемешать.

Часть клубники выложить на печенье по кругу, вылить в форму творожную начинку. Для оформления верха выбрать красивую клубнику, нарезать ее пластинами и разложить на поверхности. Поставить торт в холодильник на 3-4 часа.

Через некоторое время острым ножом пройтись по краю формы и снять кольцо.

Торт "Сникерс" без выпечки

Печенье (топленое молоко) – 12-16 шт.

Сгущенка вареная – 380 г

Масло сливочное (72,5%) – 180 г

Арахис соленый – 100 г

Молоко – 50 мл

Конфеты "Сникерс" – 6 шт.

Для крема следует брать сливочное масло и сгущенку комнатной температуры. Мягкое масло взбивать миксером 2-3 минуты. Затем постепенно добавлять вареную сгущенку, продолжая взбивать.

Формируем торт. Контейнер застелить пищевой пленкой или чистым полиэтиленовым пакетом. Выложить первый слой печенья на дно. Кисточкой пропитать печенье молоком.

Следом хорошенько промазать печенье кремом, посыпать соленым арахисом. И снова слой печенья. Затем снова промазать кремом и выложить печенье.

Контейнер закрыть крышкой или накрыть пленкой. Оставить при комнатной температуре пропитаться на несколько часов, после чего положить в холодильник на ночь.

Утром аккуратно вытащить тортик из контейнера. Перевернуть на доску или тарелку для подачи, убрать пленку. Кремом обильно покрыть со всех сторон.

Теперь можно украсить торт. Для этого подойдут арахис, крошки печенья, а также маленькие конфетки "Сникерс", разрезанные на произвольные кусочки. Украсив, оставить его еще на 1-2 часа в холоде и можно подавать к столу.

Торт с ягодами

Печенье Савоярди – 14 шт.

Кремообразный ягодный сыр – 200 г

Сливки 35% – 200 мл

Сахар – 1,5 ст.л.

Кофе растворимый – 1 ст.л.

Вода кипяченая – 150 мл

Вишня замороженная – 50 г

Смородина красная замороженная – 40 г

Ванилин – 0,5 г

Ликер шоколадный – 30 мл

Готовим пропитку для печенья. Кофе растворить в горячей воде, добавить ликер (по желанию) и сахар. Остудить до комнатной температуры.

Сливки взбить с ванилином, добавляя сахар по вкусу. Соединить их с ягодным сыром (он очень нежный и похож на Маскарпоне, но 5% жирности).

Быстро обмакивая печенье в кофейное пропитке только одной стороной, выкладывать на дно формы мокрой стороной кверху. Дно формы проложить пергаментом и лучше его не обрезать. Заполнить дно формы печеньем, если возникнут промежутки – добавлять кусочки нужного размера.

Покрыть печенье половиной крема. Выложить любые ягоды в произвольном порядке.

Снова выложить слой пропитанного печенья и крема. Хорошо разровнять поверхность и отправить в морозилку на 20 минут. Достать торт и украсить на свой вкус. Дать ему настояться в холодильнике несколько часов, а лучше – ночь.

Шоколадный торт без выпечки

Шоколад горький – 400 г

Масло сливочное – 500 г

Молоко – 150 мл

Сахар – 100 г

Желтки – 2 шт.

Сахар ванильный – 10 г

Какао-порошок – по вкусу

Отделить белки от желтков. В желтки добавить 50 граммов сахара, перемешать.

В кастрюлю налить молоко, добавить 50 г сахара, поставить на огонь, перемешать до полного растворения сахара и довести до кипения.

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Все время перемешивая яично-сахарную смесь, постепенно влить в нее закипевшее молоко. Вернуть смесь в кастрюлю, поставить на огонь и, все время перемешивая, довести до температуры 80-82°С.

В отдельную миску положить измельченный горький шоколад, залить горячей смесью и перемешать до полного растворения. Добавить ванильный сахар, перемешать. Затем добавить по две столовые ложки мягкого сливочного масла, каждый раз перемешивая до полного растворения масла. Всего понадобится 400 г сливочного масла.

Подготовленную смесь переложить в форму. Разровнять и положить в морозильную камеру на 6 часов. После истечения указанного времени вынуть из морозилки и опустить форму с тортом в кипящую воду на 10 секунд. Перевернуть его на блюдо и снять форму.

Хранить такой шоколадный торт нужно в холодильнике. За полчаса до подачи вынуть из холодильника, посыпать порошком какао и подавать к чаю или к кофе.

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