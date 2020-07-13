Вкуснейшие шоколадные маффины: как приготовить нежный десерт

Мягкие, пористые и ароматные маффины очень понравятся любителям шоколадной выпечки.

Шоколадные маффины – вкусный сладкий десерт к чаю. Они представляют собой небольшие кексы, которые помещаются на ладони.

Готовятся маффины из простых и доступных ингредиентов. Приятный цвет и аромат этой выпечке придает какао. Для дополнительного вкуса в них можно добавлять и другие ингредиенты – ягоды, фрукты, цукаты, орехи, цедру лимона, ваниль, шоколадную стружку.

Классические шоколадные маффины

Мука - 150 г

Молоко - 100 мл

Сметана - 60 г

Черный шоколад - 50 г

Сливочное масло - 100 г

Какао - 3 ст.л.

Сахар - 90 г

Разрыхлитель - 10 г

Яйцо - 1 шт.

В глубокую миску просеять муку, всыпать какао-порошок, сахар и разрыхлитель. Все тщательно перемешать.

Читайте такжеНевероятное малиновое варенье: рецепты ароматного ягодного лакомства на зиму

В сотейник выложить кусочки черного шоколада, влить молоко и добавить сливочное масло. Положить на огонь и довести до однородности, периодически помешивая. Довести массу до кипения на слабом огне.

В миске соединить сметану с куриным яйцом. Взбить вручную.

К сухим ингредиентам влить сливочно-шоколадную массу, непрерывно помешивая. Затем добавить сметану с яйцом. Все перемешать.

Готовое тесто разложить по формочкам. Силиконовые формы или одноразовые бумажные вкладыши, смазывать не нужно, другие же формы лучше смазать растительным маслом.

Отправить форму с тестом в духовку и выпекать 20-25 минут при 180-200°С. Готовность можно проверить спичкой или деревянной зубочисткой: если она сухая, то маффины готовы.

Шоколадные маффины с творогом

Мука - 135 г

Кефир - 100 г

Темный шоколад - 50 г

Сливочное масло - 50 г

Сахар - 50 г

Яйца - 1 шт.

Яичные белки - 1 шт.

Какао-порошок - 1 ст.л.

Разрыхлитель - 1 ст.л.

Для начинки

Сахар - 2 ст.л.

Творог - 180 г

Яичные желтки - 1 шт.

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Растопить сливочное масло и шоколад. Смешать их.

Всыпать какао и перемешать. Всыпать сахар. Добавить яйцо и белок. Перемешать миксером на средней скорости. Ввести кефир, взбить.

Муку просеять с разрыхлителем и постепенно ввести в тесто. Взбить все до однородности и оставить на 10-15 минут.

Приготовление начинки. Творог растереть до однородности с желтком и сахаром.

Тесто выложить в формочки для маффинов на 2/3 высоты. Отправить их в теплую духовку на 3-5 минут. Достать маффины и выложить сверху начинку (выкладывать в середину на каждый по 2 чайной ложки сырной начинки). Выпекать около 25 минут при 180°С.

Шоколадные маффины с грушей

Груши небольшие - 6 шт.

Мука - 125 г

Шоколад - 50 г

Разрыхлитель - 0,5 ч.л.

Сливочное масло - 125 г

Сахар - 120 г

Какао-порошок - 2 ст.л.

Яйца - 2 шт.

Сок из лимона - 0,5 шт.

Кофе растворимый - 1 ч.л.

Сахарная пудра - по вкусу

Почистить груши от кожуры, срезать нижнюю часть, но сохранить ее. Серединку аккуратно вынуть, сбрызнуть груши соком лимона.

Масло сливочное мягкое растереть с сахаром. Вбить яйцо, всыпать кофе, муку с разрыхлителем, какао (можно через сито просеять). Перемешать, должно получиться вязкое тесто.

Читайте такжеРассыпчатое овсяное печенье: рецепты аппетитной домашней выпечки

В серединки груш вложить по кусочку шоколада, закрыть ее срезанной нижней частью.

На дно формы лучше положить пергамент, а стенки смазать маслом и присыпать мукой. Разложить тесто по формам до половины.

Каждую грушу опустить в тесто и слегка придавить. Выпекать маффины полчаса при 180°С. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram