Вкуснейшие шоколадные маффины: как приготовить нежный десерт
Шоколадные маффины – вкусный сладкий десерт к чаю. Они представляют собой небольшие кексы, которые помещаются на ладони.
Готовятся маффины из простых и доступных ингредиентов. Приятный цвет и аромат этой выпечке придает какао. Для дополнительного вкуса в них можно добавлять и другие ингредиенты – ягоды, фрукты, цукаты, орехи, цедру лимона, ваниль, шоколадную стружку.
Классические шоколадные маффины
- Мука - 150 г
- Молоко - 100 мл
- Сметана - 60 г
- Черный шоколад - 50 г
- Сливочное масло - 100 г
- Какао - 3 ст.л.
- Сахар - 90 г
- Разрыхлитель - 10 г
- Яйцо - 1 шт.
В глубокую миску просеять муку, всыпать какао-порошок, сахар и разрыхлитель. Все тщательно перемешать.
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В сотейник выложить кусочки черного шоколада, влить молоко и добавить сливочное масло. Положить на огонь и довести до однородности, периодически помешивая. Довести массу до кипения на слабом огне.
В миске соединить сметану с куриным яйцом. Взбить вручную.
К сухим ингредиентам влить сливочно-шоколадную массу, непрерывно помешивая. Затем добавить сметану с яйцом. Все перемешать.
Готовое тесто разложить по формочкам. Силиконовые формы или одноразовые бумажные вкладыши, смазывать не нужно, другие же формы лучше смазать растительным маслом.
Отправить форму с тестом в духовку и выпекать 20-25 минут при 180-200°С. Готовность можно проверить спичкой или деревянной зубочисткой: если она сухая, то маффины готовы.
Шоколадные маффины с творогом
- Мука - 135 г
- Кефир - 100 г
- Темный шоколад - 50 г
- Сливочное масло - 50 г
- Сахар - 50 г
- Яйца - 1 шт.
- Яичные белки - 1 шт.
- Какао-порошок - 1 ст.л.
- Разрыхлитель - 1 ст.л.
Для начинки
- Сахар - 2 ст.л.
- Творог - 180 г
- Яичные желтки - 1 шт.
- Ванильный сахар - 1 ч.л.
Растопить сливочное масло и шоколад. Смешать их.
Всыпать какао и перемешать. Всыпать сахар. Добавить яйцо и белок. Перемешать миксером на средней скорости. Ввести кефир, взбить.
Муку просеять с разрыхлителем и постепенно ввести в тесто. Взбить все до однородности и оставить на 10-15 минут.
Приготовление начинки. Творог растереть до однородности с желтком и сахаром.
Тесто выложить в формочки для маффинов на 2/3 высоты. Отправить их в теплую духовку на 3-5 минут. Достать маффины и выложить сверху начинку (выкладывать в середину на каждый по 2 чайной ложки сырной начинки). Выпекать около 25 минут при 180°С.
Шоколадные маффины с грушей
- Груши небольшие - 6 шт.
- Мука - 125 г
- Шоколад - 50 г
- Разрыхлитель - 0,5 ч.л.
- Сливочное масло - 125 г
- Сахар - 120 г
- Какао-порошок - 2 ст.л.
- Яйца - 2 шт.
- Сок из лимона - 0,5 шт.
- Кофе растворимый - 1 ч.л.
- Сахарная пудра - по вкусу
Почистить груши от кожуры, срезать нижнюю часть, но сохранить ее. Серединку аккуратно вынуть, сбрызнуть груши соком лимона.
Масло сливочное мягкое растереть с сахаром. Вбить яйцо, всыпать кофе, муку с разрыхлителем, какао (можно через сито просеять). Перемешать, должно получиться вязкое тесто.
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В серединки груш вложить по кусочку шоколада, закрыть ее срезанной нижней частью.
На дно формы лучше положить пергамент, а стенки смазать маслом и присыпать мукой. Разложить тесто по формам до половины.
Каждую грушу опустить в тесто и слегка придавить. Выпекать маффины полчаса при 180°С. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.
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