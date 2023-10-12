Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

13 октября по новому церковному календарю празднуют одну из наиболее известных и чудотворных икон - Иверскую икону Пресвятой Богородицы. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

13 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

13 октября (26 октября по юлианскому календарю) - день Иверской иконы Божией Матери.

Иверская икона Божией Матери названа в честь Иверского монастыря на горе Афон. В нем она находится с начала XI века и является чудотворной. Этот образ также называют Вратарницей или Портаитиссою - одно время он находился над монастырскими воротами Иверского монастыря.

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По преданию икону написал апостол и евангелист Лука по благословлению самой Пресвятой Богородицы во времена Ее земной жизни. В IX веке этот образ находился в доме вдовы, которая жила возле Никеи. Но при императоре Феофиле началась борьба с иконопочитанием - в дом христианки ворвались воины, чтобы уничтожить святыни один из них ударил копьем в лик Богородицы, и из того места сразу же пошла кровь. Чтобы уберечь икону, женщина отнесла ее к морю и спустила на воду. Образ в вертикальном положении так и ушел в море.

Позже сын вдовы принял монашество на горе Афон и рассказал о случившемся. Однажды монахи Иверского монастыря увидели над волнами огненный столп, который поднимался над образом Богоматери на воде. Иноки хотели забрать икону, но она отдалялась от лодки. Этой же ночью Богородица явилась во сне старцу Гавриилу и повелела идти по воде и забрать икону. Так и случилось: Гавриил безбоязненно прошел по воде и принес икону в монастырь - ее поместили сначала в часовне, а затем перенесли в соборный храм. Но случилось неожиданное: икона исчезла из храма и ее обнаружили над монастырскими вратами. Образ вернули - история повторилась. Так продолжалось несколько раз, пока Божия Матерь вновь не явилась старцу Гавриилу и сказала, что будет хранительницей монастыря. У входа построили надвратную церковь - там образ Иверской иконы Божией Матери находится и сейчас. По преданию, он покинет Афон перед Вторым пришествием.

Иверская икона Божией Матери считается чудотворной - она не раз помогала монастырю: восполняла запасы пшеницы, исцеляла больных и избавляла от варваров.

Образ Иверской Божьей Матери можно узнать по кровоточащей ранке на щеке, которую всегда изображают на лике.

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Также 13 октября по новому стилю вспоминают великомучеников Карпа, диакона Папила, его сестру Агафонику и Агафодора.

Праздник 13 октября по старому стилю - день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 30 сентября.

Приметы на 13 октября

Приметы дня говорят о предстоящей погоде и зиме:

снег выпал в этот день - зима еще нескоро будет;

журавли улетели в теплые края - вот-вот будет мороз;

луна в тумане - погода испортится.

В народном календаре 13 октября - праздник Иверская, Агафонов день, Карпов день, Банный день.

Что нельзя делать 13 октября

Что сегодня нельзя делать:

сквернословить, ругаться, ссориться - это к несчастьям и безденежью;

обижаться и унывать;

заниматься тяжелой работой по дому;

употреблять спиртное - к проблемам с деньгами.

Все дела следует отложить и посвятить время молитве перед чудотворной иконой.

Что можно делать 13 октября

В день Иверской иконы Богоматери хорошо пойти в церковь и помолиться перед образом Божией Матери. У нее просят об избавлении от недугов, утешении в бедах, защиты от пожара и хорошем урожае, молятся в разных тяжелых жизненных обстоятельствах. Иверскую икону Божией Матери советуют держать в доме возле входа, чтобы получить защиту от неприятностей.

В старину в этот день было принято наводить порядок в бане и париться, чтобы прогнать все недуги. В наше время, чтобы не нарушать давнюю традицию, можно хорошо выкупаться в ванной.

13 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Трофим, Николай, Карп, Вениамин, Никита.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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