Девять коров оставили на диком острове: через 83 года одна из них спасла целую породу

Более 80 лет они жили без посторонней помощи, питаясь местной растительностью и водорослями и приспосабливаясь к сильным ветрам и нехватке пищи.

На отдаленном острове почти столетие самостоятельно выживало стадо коров. После того как фермеры оставили животных на произвол судьбы, они приспособились к суровому климату, а одна корова даже стала ключом к спасению всей породы.

История началась в конце XIX века, когда на остров Эндерби, входящий в состав отдаленных Оклендских островов Новой Зеландии, завезли девять голов крупного рогатого скота. Животных планировали использовать для ведения фермерского хозяйства, пишет Times of India. Но к 1910 году хозяйство пришло в упадок, а коров оставили одних на острове. С тех пор они более 80 лет жили без помощи людей, питаясь местной растительностью и водорослями и приспосабливаясь к сильным ветрам, холодным дождям и нехватке пищи.

Несмотря на все это, со временем популяция выросла примерно до 100 животных, а затем стабилизировалась на уровне 35–60 особей. Длительная изоляция сформировала небольшую, выносливую и генетически своеобразную популяцию.

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Несмотря на способность животных выживать в экстремальных условиях, в 1980-х годах они стали проблемой для защитников природы.

Остров Эндерби является важным местом обитания редких растений, морских птиц и новозеландских морских львов. Крупный рогатый скот, постоянно пасшийся на острове, наносил ущерб местной экосистеме.

Департамент охраны природы Новой Зеландии решил полностью избавиться от завезенных животных, чтобы дать природе возможность восстановиться.

В 1991 году началось уничтожение стада. В то же время ученые пытались сохранить уникальный генетический материал коров Эндерби.

В следующем году во время экспедиции исследователи заметили свежие следы копыт. Оказалось, что часть стада пережила истребление.

Последняя корова стала спасением для породы

В феврале 1993 года защитники природы нашли двух животных – взрослую корову по имени Леди и её телёнок. Молодой телёнок вскоре погиб, а Леди осталась последней взрослой представительницей популяции.

Именно она в конечном итоге помогла спасти породу от полного исчезновения.

Леди перевезли на материковую часть Новой Зеландии, где ученые начали сложную программу разведения. После многочисленных неудачных попыток удалось получить Дерби – единственного чистокровного быка породы Эндерби, родившегося в рамках этой программы.

Учёные также прибегли к клонированию. В 1998 году от Леди получили телку по имени Элси, а в следующем году появились ещё несколько её клонов.

Таким образом, одна корова стала генетическим мостом к популяции, которая почти столетие развивалась в изоляции от остального крупного рогатого скота.

Остров восстановился, а порода выжила

История коров Эндерби оказалась необычной ещё и потому, что уничтожение стада одновременно помогло природе. После того как скот убрали, местная растительность начала быстро восстанавливаться. Это улучшило условия для эндемичных растений и дикой природы острова. Программа восстановления также предусматривала уничтожение кроликов и мышей, что способствовало восстановлению субантарктической экосистемы.

В то же время благодаря спасению Леди сама порода не исчезла.

Сегодня коровы Эндерби остаются одной из самых редких пород крупного рогатого скота в мире. Их сохраняют благодаря программам разведения, которые поддерживают фермеры и природоохранные организации.

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Как сообщал УНИАН, в 1976 году биолог вырастила орла, не показываясь ему на глаза, а затем он стал отцом 70 птенцов. Её задача была необычной: вырастить орлят так, чтобы после выпуска они могли самостоятельно жить в природе и при этом не привыкли к людям.

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