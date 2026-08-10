iPhone 18 Pro выйдет уже в следующем месяце: раскрыты 10 главных нововведений

По слухам, Apple готовит для будущих флагманов как внутренние обновления, так и изменения экрана, камер и корпуса.

До презентации нового поколения флагманов Apple остается ровно месяц. По информации Bloomberg, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max анонсируют 9 сентября, а в продажу смартфоны поступят во второй половине месяца.

Несмотря на то, что грядущие флагманы Apple сохранят узнаваемый дизайн с размерами экранов 6,3 и 6,9 дюйма, инсайдеры выделяют сразу 10 ключевых улучшений, ради которых многие захотят обновить свой смартфон.

Уменьшенный Dynamic Island

Ходят слухи, что Apple перенесет инфракрасный излучатель системы Face ID под экран, благодаря чему область Dynamic Island станет меньше – примерно на треть.

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При этом рамки дисплея, как сообщается, останутся без изменений. То есть вся эволюция происходит именно вокруг выреза, а не габаритов экрана.

Новые LTPO+-дисплеи

iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, как ожидается, сохранят диагонали 6,3 и 6,9 дюйма. Однако панели могут перейти на новую технологию LTPO+, которая должна повысить энергоэффективность и увеличить время автономной работы.

Переменная диафрагма камеры

Основная 48-мегапиксельная камера Fusion в обеих Pro-моделях может впервые получить переменную диафрагму.

Это позволит регулировать количество света, попадающего на сенсор, а также даст больше контроля над глубиной резкости. Хотя насколько заметным окажется эффект на смартфоне с относительно небольшим сенсором, пока неясно.

Увеличенная батарея iPhone 18 Pro Max

Согласно данным китайских регуляторов, топовая модель 2026 года получит рекордные показатели в истории бренда. Емкость аккумулятора iPhone 18 Pro Max вырастет до 5000 мАч у модели со слотом для физической SIM-карты и до 5200 мАч у варианта только с eSIM. Это на 10% больше, чем у iPhone 17 Pro Max.

Новый процессор A20 Pro

Одним из важнейших обновлений станет чипсет A20 Pro, созданный по передовому 2-нм техпроцессу TSMC и использующий инновационную компоновку оперативной памяти Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM).

Ожидается прирост производительности на 15% по сравнению с A19 Pro при одновременном увеличении энергоэффективности на 30%.

Модем Apple C2

Apple, по слухам, готовит C2 – следующее поколение собственного модема. Он должен обеспечить более высокую скорость работы в сетях 5G и LTE, а также еще лучшее энергопотребление.

Новый чип N2

В iPhone 17 и iPhone Air установлен разработанный Apple чип N1, отвечающий за работу Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и протокола Thread.

В iPhone 18 Pro состоится переход на N2. Пока неизвестно, какие именно новые возможности принесет этот чип, но Apple, вероятно, улучшит скорость и стабильность беспроводных соединений, а также таких функций, как AirDrop и режим модема.

Переработанная кнопка Camera Control

Camera Control, похоже, останется, но станет проще внутри. Из кнопки уберут емкостный сенсорный слой и тактильную отдачу, оставив распознавание силы нажатия. Это сделает элемент управления камерой проще по конструкции, но не обязательно означает потерю функций для пользователя.

Обновленная задняя панель Ceramic Shield

iPhone 18 Pro может получить цельный задний корпус вместо нынешнего двухцветного оформления. В 17 Pro оттенок задней крышки и стеклянной вставки заметно отличаются друг от друга, что нравится не всем пользователям.

Новый цвет "Темная вишня"

Главным эксклюзивным цветом iPhone Pro 2026 станет Dark Cherry ("темная вишня"). Он заменит "космический оранжевый" из iPhone 17 Pro.

Также вернется полностью черный и светло-голубой цвет на манер Sierra Blue из серии iPhone 13 Pro.

Главный Apple-инсайдер Марк Гурман подтвердил слухи, что iPhone 18 в этом году не выйдет. На осенней презентации Apple анонсируют iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone Fold (Ultra). Базовый iPhone 18 ожидается лишь весной 2027 года – вместе с 18e и Air 2.

Ранее эксперты назвали шесть б/у моделей iPhone, которые можно смело покупать в 2026 году. Самым возрастным устройством в подборке оказался iPhone SE 3, который работает на мощном чипсете A15 Bionic и совместим с iOS 27.

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