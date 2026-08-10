Заместитель главы МИД РФ назвал действия США в отношении Украины "противоречивыми".

Москве не подходит вариант "замораживания" боевых действий в Украине без устранения первопричины конфликта. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью российскому пропагандистскому государственному агентству ТАСС.

"Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакое "замораживание" невозможно", – сказал Галузин.

Он добавил, что в настоящее время президент Украины Владимир Зеленский якобы "потерял всякую связь с реальностью" и "пытается эскалировать конфликт".

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Галузин также упомянул о "террористических" ударах по энергетической инфраструктуре в России, в частности по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который "работает прежде всего в интересах экономики Казахстана".

"Надеемся, что на это последует адекватная реакция мирового сообщества, в частности со стороны США и стран Европы, которые имеют влияние на киевский режим и чьи нефтегазовые компании являются акционерами КТК", – отметил российский чиновник.

Он также назвал действия Соединенных Штатов в отношении Украины "противоречивыми".

"Об этом свидетельствуют продолжающиеся поставки американского оружия киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и другая поддержка, которая не согласуется со стремлением к миру", – заявил представитель МИД.

Возможность завершения войны в Украине – последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл дальнейшие планы российского диктатора Владимира Путина. По словам украинского лидера, глава Кремля не демонстрирует готовности завершить войну на справедливых условиях. Вместо этого он пытается добиться хотя бы символических успехов, которыми можно было бы оправдать колоссальные потери перед собственным народом.

Зеленский также отметил, что требования Путина к американской стороне и его попытки торговаться носят манипулятивный характер.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди назвал пять условий, при которых может завершиться война России против Украины. Он подчеркнул, что оружием Украины являются интеллект нации, технологическое превосходство и стремление к исторической справедливости.

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