Моря прогрелись до максимума: ученые предупредили об опасности для Европы

Особенно сильно прогрелись Атлантика и западная часть Средиземного моря.

В июле 2026 года температура морей практически по всей Земле оказалась самой высокой, чем в любой другой июль за всю историю наблюдений. По данным европейской службы Copernicus, средняя температура поверхности морей за пределами холодных полярных регионов достигла рекордного значения, превысив предыдущий максимум 2023 года.

Как пишет The Guardian, особенно высокие температуры зафиксировали в Атлантическом океане у берегов Европы и в западной части Средиземного моря. На фоне экстремальной жары в регионе продолжались мощные морские тепловые волны.

Жара затронула и сушу. Июнь и июль 2026 года стали самым жарким двухмесячным периодом для Западной Европы за всю историю наблюдений. Средняя температура за эти два месяца оказалась на 2,79 градуса выше климатической нормы. В ряде стран Центральной Европы были побиты национальные температурные рекорды.

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Эксперты отмечают, что жара сопровождается сильной засухой. Из-за продолжительного дефицита осадков пересыхают почвы, снижается уровень рек и водоемов, а растительность становится более уязвимой перед пожарами. Во Франции, Испании и некоторых районах Германии и Великобритании низкий уровень рек уже создавал проблемы для водоснабжения, сельского хозяйства и энергетики.

Недостаток воды для охлаждения привел к остановке двух угольных электростанций в Польше, а также единственной атомной электростанции Венгрии.

Экстремальная жара и засуха наносят серьезный ущерб экономике. По предварительным оценкам, июньская жара могла обойтись европейским производителям зерна примерно в 2 млрд евро потерянного урожая. При длительных засухах последствия могут сохраняться годами и затрагивать сразу несколько отраслей экономики.

Еще одной серьезной проблемой стали лесные пожары. С начала 2026 года в Евросоюзе сгорело около 500 тысяч гектаров территории. Ученые предупреждают: изменение климата создает все более благоприятные условия для возникновения крупных и трудно контролируемых пожаров. При сохранении нынешних тенденций экстремальнвя погода может стать еще более разрушительной.

Европу охватили пожары из-за аномальной жары - подробности

Европа переживает один из самых опасных сезонов лесных пожаров: экстремальная жара и засуха создают условия для быстрого распространения огня. Тысячи людей были эвакуированы в Греции, Франции, Испании и Португалии. Крупные возгорания также охватили Италию, Великобританию и Турцию. В некоторых регионах огонь уничтожил дома и туристические объекты.

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