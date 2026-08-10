Убытки на десятки миллионов долларов: в Крыму бойцы ГУР сожгли 2 установки С-400 'Триумф'

Для нанесения удара по дорогостоящим установкам разведчики задействовали многоцелевые морские платформы Magura.

Во временно оккупированном Крыму Силы обороны уничтожили важные российские цели – две пусковые установки С-400 "Триумф" и антенну управления беспилотниками "Орион".

"Специалисты спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" в рамках операции на территории временно оккупированного Крыма, состоявшейся в начале августа 2026 года, поразили две вражеские пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф", а также антенну управления БПЛА "Орион", – сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, для нанесения удара по дорогим целям разведчики использовали многоцелевые морские платформы Magura – носители FPV.

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Ориентировочные потери российской оккупационной армии в результате операции "Group 13" могут достигать десятков миллионов долларов, отмечают в ГУР.

Удары по Крыму

Как писало УНИАН, во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР Минобороны Украины уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Стоимость установки – около 15 млн долларов.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди пообещал нанести в семь раз больше ударов по военным целям в Крыму, если бы обещанные западными союзниками средства поступали быстрее.

По его словам, СБС оснащены лишь на 14 % от необходимого уровня для проведения крымской кампании в полную силу.

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